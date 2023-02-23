Розвідував позиції ППО: житель Одещини працював на ФСБ

Суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зазначається, що насамперед агент намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії.

Крім того, російський агент фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі по мосту через Дністровський лиман. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти.

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Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя. Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення. Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань РФ.

«У подальшому російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником ФСБ. Саме перед ним ворожий поплічник «звітував» про виконані завдання і надсилав йому матеріали фото- і відеофіксації українських об’єктів», – додали в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру блогерам із Києва та Одеси, які готували фейки для ток-шоу Соловйова.