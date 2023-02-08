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СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову (фото)
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
СБУ

Затриманий приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Внаслідок ворожих «прильотів» загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста. За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога. Росіяни використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. При чому після прильотів вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань.

«Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів», – зазначають в СБУ.

СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову (фото) фото 1



Слідство з’ясувало, що ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На «завдання» зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Проте, це не стало на заваді для його виявлення контррозвідниками СБУ. Співробітники спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога – збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ на «гарячому» затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Харкову (фото) фото 2

Нагадаємо, 5 лютого російські окупанти атакували центр Харкова двома ракетами С-300. Зафіксовано «приліт» у житлову споруду. Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова виникла пожежа. Внаслідок атаки є поранені.

Згодом стало відомо, що в результаті ракетного удару по центру Харкова серйозних руйнувань зазнала будівля вищого навчального закладу. Ракета пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Виникла пожежа. Площа пожежі склала 50 кв. м.

Теги: Харків СБУ війна росія окупанти Україна

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