Чи є загроза для Одеси у разі нового наступу РФ: роз’яснення Міноборони
На лівобережних територіях півдня України наразі ситуація напружена
Українські воїни позбавили російських окупантів панування в Чорному морі. Станом на зараз підійти з моря до Одеси в росіян немає жодного шансу. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції в Одесі.
«Для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських «Нептунів», коли за відомою всім адресою крейсер «Москва» пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси «Гарпун», тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу», – зазначив Резніков.
Міністр наголосив, що підійти суходолом в окупантів не вийшло ще минулого разу, а наразі завдяки захисникам України росіяни відкинуті на лівий берег Дніпра, що сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.
Водночас, на лівобережних територіях півдня України наразі ситуація більш напружена.
«Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення й озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена», – додав він.
Раніше повідомлялося, що Росія може висадити десант на півдні або півночі України.
До слова, триває 354-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує обстрілювати українські міста, а також зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.
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