Зникнення дівчинки на Одещині: затримано шахрая, який хотів нажитися на горі батьків



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11-річна Даринка Лук'яненко пішла на танці, і зв'язок з нею обірвався

Дитину цілодобово, але поки що марно шукають правоохоронці, бійці Нацгвардії, рятувальники та волонтери

Поліція затримала шахрая, який вимагав гроші у батьків 11-річної дівчинки, яка зникла на Одещині.

У селищі Іванівка вже шосту добу шукають 11-річну Даринку Лук'яненко. Відомо, що дівчинка пішла на танці, і зв'язок з нею обірвався.

Дитину цілодобово, але поки що марно шукають правоохоронці, бійці Нацгвардії, рятувальники та волонтери.

Головна версія - дівчинку викрали й вивезли машиною у невідомому напрямку, зазначає ТСН.

Як повідомляє 18 червня Відділ комунікації поліції Одеської області, жителю Миколаївщини, який спробував збагатитися на горі батьків Дарини Лук’яненко, оголосили про підозру у замаху на шахрайство. Сьогодні в суді йому обиратиметься запобіжний захід. Слідство наполягатиме на триманні під вартою.

«У свої 24 роки цей чоловік неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Сподіваємося, цьому факту, а також цинізму, з яким він ставиться до людського горя, суд дасть відповідну оцінку і винесе пропорційне його вчинкам рішення», - заявили в поліції.

Повідомляється, що правоохоронці проводять заходи щодо встановлення спільників фігуранта для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити за телефонами: (04854) 2-01-34; 798-02-62 або на спецлінію «102».

Опубліковані прикмети дівчинки.