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    Зникнення дівчинки на Одещині: затримано шахрая, який хотів нажитися на горі батьків

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    <p>11-річна Даринка Лук'яненко пішла на танці, і зв'язок з нею обірвався</p> - Зникнення дівчинки на Одещині: затримано шахрая, який хотів нажитися на горі батьків

    11-річна Даринка Лук'яненко пішла на танці, і зв'язок з нею обірвався

    Дитину цілодобово, але поки що марно шукають правоохоронці, бійці Нацгвардії, рятувальники та волонтери

    Поліція затримала шахрая, який вимагав гроші у батьків 11-річної дівчинки, яка зникла на Одещині.

    У селищі Іванівка вже шосту добу шукають 11-річну Даринку Лук'яненко. Відомо, що дівчинка пішла на танці, і зв'язок з нею обірвався.

    Дитину цілодобово, але поки що марно шукають правоохоронці, бійці Нацгвардії, рятувальники та волонтери.

    Головна версія - дівчинку викрали й вивезли машиною у невідомому напрямку, зазначає ТСН.

    Як повідомляє 18 червня Відділ комунікації поліції Одеської області, жителю Миколаївщини, який спробував збагатитися на горі батьків Дарини Лук’яненко, оголосили про підозру у замаху на шахрайство. Сьогодні в суді йому обиратиметься запобіжний захід. Слідство наполягатиме на триманні під вартою.

    «У свої 24 роки цей чоловік неодноразово був засуджений за скоєння тяжких злочинів. Сподіваємося, цьому факту, а також цинізму, з яким він ставиться до людського горя, суд дасть відповідну оцінку і винесе пропорційне його вчинкам рішення», - заявили в поліції.

    Повідомляється, що правоохоронці проводять заходи щодо встановлення спільників фігуранта для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

    Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

    Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити за телефонами:  (04854) 2-01-34; 798-02-62 або на спецлінію «102».

    Опубліковані прикмети дівчинки.

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