З'явилося відео смертельної пожежі в одеському готелі «Токіо Стар»
За 3 години пожежники погасили полум'я на площі 1000 кв. м.
З'явилося відео жахливої пожежі, яка сталася в одеському готелі «Токіо Стар».
До гасіння пожежі були залучені 50 надзвичайників та 13 одиниць техніки. Ліквідувати пожежу вдалося о 04:32 ранку.
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа у готелі «Токіо Стар», що по вул. Водопровідна,1, внаслідок чого загинули щонайменше восьмеро людей.
Голова ДСНС Микола Чечоткін у своєму фейсбуці зазначив, що о 10:00 відбудеться брифінг щодо трагедії в Одесі.
«Сьогодні ж о 10:00 в ДСНС відбудеться брифінг щодо трагедії в одеському готелі, деталі якого повідомимо вже згодом», - написав він.