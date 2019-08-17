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    З'явилося відео смертельної пожежі в одеському готелі «Токіо Стар»

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    З'явилося відео смертельної пожежі в одеському готелі «Токіо Стар»

    За 3 години пожежники погасили полум'я на площі 1000 кв. м.

    З'явилося відео жахливої пожежі, яка сталася в одеському готелі «Токіо Стар».

    До гасіння пожежі були залучені 50 надзвичайників та 13 одиниць техніки. Ліквідувати пожежу вдалося о 04:32 ранку. 

    Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа у готелі «Токіо Стар», що по вул. Водопровідна,1, внаслідок чого загинули щонайменше восьмеро людей.

    Голова ДСНС Микола Чечоткін у своєму фейсбуці зазначив, що о 10:00 відбудеться брифінг щодо трагедії в Одесі.

    «Сьогодні ж о 10:00 в ДСНС відбудеться брифінг щодо трагедії в одеському готелі, деталі якого повідомимо вже згодом», - написав він. 

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