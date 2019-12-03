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    Нардепи закликали Зеленського забезпечити у грудні подання заявки на ПДЧ в НАТО

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    <span>Володимир Зеленський має забезпечити подання у грудні до Північноатлантичної ради НАТО та генсека звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в альянсі</span> - Нардепи закликали Зеленського забезпечити у грудні подання заявки на ПДЧ в НАТО
    Володимир Зеленський має забезпечити подання у грудні до Північноатлантичної ради НАТО та генсека звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в альянсі

    Рада також просить парламенти країн-членів альянсу сприяти отриманню Україною ПДЧ у НАТО

    Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2327 «Про заяву Верховної ради України «Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України - набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору», передає РБК-Україна.

    За постанову проголосували 284 нардепа.

    Таким чином парламент закликає президента України Володимира Зеленського забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в альянсі.

    «Уповноважити голову Верховної Ради України на підписання документів, спільно із президентом прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО; звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною Плану дій щодо членства у НАТО», - вказано у тексті постанови.

    Нагадаємо, на початку листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не бачить необхідності в подачі нової заявки України на отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Він підкреслив, що на сьогодні Україна повинна сконцентруватися на реформах і модернізувати сектор оборони, посилити боротьбу з корупцією і поліпшити систему правосуддя.

    Верховна Рада НАТО Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг правосуддя парламент
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