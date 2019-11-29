НАТО в найближчі п’ять років збільшить оборонний бюджет на $400 млрд



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Генсек НАТО Єнс Столтенберг

3-4 грудня в Лондоні відбудеться саміт НАТО

Північноатлантичний альянс протягом п'яти років збільшить оборонні витрати на $400 млрд. Про це в п'ятницю, 29 листопада, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Сукупне збільшення військових витрат НАТО до 2024 року складе $400 млрд (порівняно з 2016 роком). Це безпрецедентний прогрес», - заявив генсек.

Також він розповів про порядок денний саміту лідерів країн-членів НАТО, який відбудеться 3-4 грудня в Лондоні.

«Лідери НАТО в Лондоні обговорять досягнення, приймуть рішення з ряду питань, включаючи тему підвищення готовності сил альянсу й з космосу та щодо боротьби з тероризмом», - сказав він.

Він підкреслив, що лідери альянсу також затвердять прийняте 22 листопада міністрами закордонних справ НАТО рішення про визнання космосу однієї зі сфер операційної діяльності НАТО, поряд із сушею, морем, повітряним і кіберпростором.

Також на саміті обговорять відносини з Росією і контроль над озброєннями після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

За словами Столтенберга, альянас хоч і не бачить наразі агресивних дій Росії проти країн-членів, але повинен реагувати на зростання військових можливостей Москви.

«Ми погодили політику НАТО відносно Росії. Це подвійний підхід - стримування та оборона, одночасно ми ведемо політичний діалог з Росією», - сказав він, зазначивши, що при цьому важливо зберегти єдність позицій в рядах альянсу.

На саміті мова також піде про ситуацію в Україні та про майбутні переговори Нормандської четвірки.

Також на саміті будуть прийняті рішення про нове підвищення готовності сил альянсу.