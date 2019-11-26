Столтенберг: НАТО є єдиним гарантом безпеки у Європі



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Сили Альянсу «запобігають конфліктам і зберігають мир»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав Альянс єдиним гарантом безпеки в Європі.

Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

«Ми згодні з тим, що НАТО є єдиним гарантом європейської безпеки. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир», - заявив Столтенберг.

Також під час зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом він зазначив, що Альянс посилає балтійським країнам чіткий сигнал того, що підтримає їх у разі агресії з боку Росії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні.

До слова, помічник президента США з нацбезпеки Роберт О’Брайен заявив, що вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному організації через наявність військового конфлікту з Російською Федерацією.