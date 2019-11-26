Столтенберг: НАТО є єдиним гарантом безпеки у Європі
Сили Альянсу «запобігають конфліктам і зберігають мир»
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав Альянс єдиним гарантом безпеки в Європі.
Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.
«Ми згодні з тим, що НАТО є єдиним гарантом європейської безпеки. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир», - заявив Столтенберг.
Також під час зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом він зазначив, що Альянс посилає балтійським країнам чіткий сигнал того, що підтримає їх у разі агресії з боку Росії.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні.
До слова, помічник президента США з нацбезпеки Роберт О’Брайен заявив, що вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному організації через наявність військового конфлікту з Російською Федерацією.