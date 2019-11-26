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    У світі

    Столтенберг: НАТО є єдиним гарантом безпеки у Європі

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг - Столтенберг: НАТО є єдиним гарантом безпеки у Європі
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

    Сили Альянсу «запобігають конфліктам і зберігають мир»

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав Альянс єдиним гарантом безпеки в Європі.

    Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

    «Ми згодні з тим, що НАТО є єдиним гарантом європейської безпеки. Наші сили запобігають конфліктам і зберігають мир», - заявив Столтенберг.

    Також під час зустрічі з президентом Латвії Егілсом Левітсом він зазначив, що Альянс посилає балтійським країнам чіткий сигнал того, що підтримає їх у разі агресії з боку Росії.

    Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості України та Грузії, як партнерів Альянсу у Чорноморському регіоні.

    До слова, помічник президента США з нацбезпеки Роберт О’Брайен заявив, що вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному організації через наявність військового конфлікту з Російською Федерацією.

    Росія НАТО Європа Латвія Балтія агресія Єнс Столтенберг нацбезпека
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