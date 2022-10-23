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Одеські депутати обирають «русский мир», або Як цариця Катерина стала «великою»

Війна та історія
Радіо Свобода glavcom.ua
Одеські депутати обирають «русский мир», або Як цариця Катерина стала «великою»
Напис на монументі «Засновникам Одеси» – чистісінький фейк, імперська спекуляція, яку конче необхідно прибрати
фото: 048.ua

Демократія, як відомо, не терпить фейків

Депутати Одеської міськради провалили голосування за демонтаж пам’ятника цариці Катерині (монумент «Засновникам Одеси»).  І засвідчили таким чином, що на восьмому місяці широкомасштабної війни Росії проти України демонтаж засад «руского мира» в їхніх головах ще не відбувся.

Невдовзі подібним «героям» Володимир Путін присвятив цілий абзац у своєму виступі з приводу спроби анексії українських територій: «немає нічого сильнішого за рішучість цих людей повернутися у своє справжнє історичне суспільство».

Отака от незбагненна держава Україна – народ на фронті життя віддає за звільнення від пут цього «історичного суспільства», а народні представники в тилу учепилися за нього, як воша за кожуха.

Голови окупаційних адміністрацій Луганської, Херсонської, Донецької та Запорізької областей у Кремлі на тлі портрета Катерини ІІ
Голови окупаційних адміністрацій Луганської, Херсонської, Донецької та Запорізької областей у Кремлі на тлі портрета Катерини ІІ

Імператриця Катерина Друга це ж не просто так. Вона є одним з найбільших символів імперії зла. Московити називають її «вєлікой». А поважні історики з цього кепкують.

«Катерину ІІ винагородили епітетом «велика»… але слід поцікавитись, чи можна тільки розміри тіла та брутальну силу вважати за ознаки величі, – розмірковує доктор історії Норман Дейвіс у своєму бестселері «Історія Європи». І додає: «неважко знайти риси, що породжують скорше сором, аніж повагу».

У цьому зв’язку конче необхідно пам’ятати ментальні особливості московитів. Адже те, що у цивілізованих суспільствах викликає сором, у них – дуже часто спричиняє повагу і захоплення. Саме так вийшло і з Катериною.

Нагадаємо про два «діяння», в яких імператриця проявила себе безперечно «вєлікой».

Перше – це фальсифікація історії. Саме за наказом Катерини 1783 року було створено Комісію для написання російської історії. Під недремним оком імператриці комісія оголосила українців (тоді руських) і московитів «единим народом», а княжу Русь – першою російською державою. Катерина ретельно цензурувала матеріали комісії і особисто написала родовід київських і московських князів. За її вказівкою провели ревізію усіх стародавніх літописів – одні виправляли, другі переписували, треті – найбільш небезпечні для імперії – знищували.

Новоспечену версію московської історії опублікували 1792 року. Вона стала еталоном для майбутніх істориків 19-го століття і лягла в основу «Істории государства Российского» у 12 томах Карамзіна, а також фундаментальної «Истории России с древнейших времен» у 29 томах Соловйова.

Згодом Катерининську оборудку з перетворення московитів у «русских» дуже влучно означив професор Берлінського університету Александер Брюкнер у своїй «Історії Росії».

«Виплеканий монгольськими ханами примітивний народ з мізерним, орієнтального характеру культурним надбанням раптом перетворився у старовинний з багатющою спадщиною європейський народ», – зазначив Брюкнер.

Спекулюючи краденим ім’ям та історією, московити зробили собі у світі цивілізований імідж, маску, яку зриває сьогодні варварська війна і засвідчує, що упродовж століть сутність цього «виплеканого монгольськими ханами примітивного народу» лишилася незмінною.

Докладно про спецоперацію «вєлікой» імператриці щодо ревізії історії ми писали у статті «Як Московія стала Росією» .

Друга сфера «вєлікіх» діянь імператриці відбувалась в її спальні.

Документально і старанно перебіг подій і осіб у цій «державній справі» засвідчив у своїх щоденниках особистий секретар цариці Храповицький.

Норман Дейвіс в «Історії Європи» називає «імператрицину сексуальну розбещеність… огидною». Публіцист Євген Маланюк у своїх статтях характеризує царицю не інакше як «короновану повію».

Для ефективного обігу любасиків Катерина додумалася запровадити церковну реформу. Формат реформи передбачав секуляризацію (себто відібрання) у церков і монастирів земель, маєтностей і цінностей. Традиційно і землі, і маєтності монастирі отримували від жертводавців за духовними заповітами на поминання душ.

Катерина розчерком пера перепрофілювала заповіти небіжчиків і присвоївши колосальні монастирські багатства, винагороджувала ними численних любасиків за доблесні «подвиги» у своїй спальні.

Смішно (хоч і не дуже), але двоє з них – Потьомкін і Зубов – увіковічені разом з Катериною в одеському монументі. Звісно, офіційно їх туди умостили не як імператрициних коханців, а як її «сподвижників» і «засновників Одеси». Насправді ж до заснування міста ці двоє так само як їхня коронована патронеса, жодного стосунку не мали.

Нагадаємо, з чим саме вони увійшли в історію.

Платон Зубов – невіглас і боягуз, який за повної відсутності бойових заслуг і виключно через прихильність імператриці підійнявся чином від ротмістра до генерала-фельдцейхмейстера і начальника Чорноморського флоту. Ясновельможний князь найбільше уславився жадібністю, підступністю та примхою умиватися вершками.

Григорій Потьомкін – генерал-фельдмаршал, губернатор Новоросійської губернії, будівничий так званих «потьомкінських сіл». Ясновельможний князь організував знамениту річкову подорож для Катерини та її двору до Херсона і Криму. Щоб продемонструвати успішність своєї колонізаційної політики на тих землях і засвідчити цариці «як «благоденствують» Українські люди від того, що над ними панує Російський уряд» (історик Микола Аркас).

18 вересня 2022 року одесити протестували біля пам'ятника Катерині 
18 вересня 2022 року одесити протестували біля пам'ятника Катерині 
фото з відкритих джерел

Далі цитуємо британського професора Нормана Дейвіса:

«Задля цього Потьомкін підготував кілька пересувних «сіл», кожне з яких мали розміщати в стратегічному пункті на березі річки. Люди Потьомкіна, вбрані, як веселі селяни, тільки-но помітивши імператорську барку, починали якнайпалкіше вітати імператрицю та чужоземних послів. Та коли барка ховалася за поворотом вони чимдуж скидали капелюхи та блузи, розбирали декорації і за ніч знову виставляли їх десь нижче за течією річки.

«Потьомкінські села» стали прозивними для давньої російської традиції ошуканства та дезінформації. Насильство та шахрайство – засоби, до який удається кожна диктатура, але потьомкінство в Росії обернулось у невмирущу доктрину».

Про невмирущість цієї давньої «російської традиції ошуканства та дезінформації» сьогодні свідчить монумент «Засновникам Одеси», який так палко захищають депутати укупі з мером у перервах між російськими обстрілами міста.

Безумовно, попри те, що десятки тисяч громадян України виступили за демонтаж цього пам’ятника, народні обранці мають право вважати інакше. Адже в Україні демократія.

Але демократія, як відомо не терпить фейків. Напис же на монументі – «Засновникам Одеси» – це чистісінький фейк, імперська спекуляція, яку конче необхідно прибрати, а потому, називаючи речі своїми іменами, відповідно підписати: «Коронованій повії Катерині ІІ та її ясновельможним коханцям від нащадків холопів».

Ірина Костенко, Ірина Халупа – журналісти

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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Теги: війна демократія держава історія монумент путін Україна Одеса пропаганда

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