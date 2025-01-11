Куди дійшла «Регина-путешественница»? Пригоди одеситки Тодоренко у Росії

Тодоренко поміняла свій український паспорт на російський на третьому році повномасштабної війни

Українська артистка та телезірка Регіна Тодоренко інтегрувалася у Росію ще до початку повномасштабної війни. Тодоренко брала участь в українській «Фабриці зірок-2», після чого стала солісткою гурту Real O, ведучою телепередачі «Орел і решка». Ця програма експортувалася на російський телеринок, що й стало трампліном для Тодоренко. Вона зуміла монетизувати свою впізнаваність в іншій країні. Способи, які використала артистка, – різні…

Ще у 2018 році вона взяла шлюб з російським співаком Владом Топаловим, який відкрито висловлював свою прихильність диктатору Путіну.

Початок повномасштабної війни Росії проти України практично нічого не змінив у житті Тодоренко: вона продовжувала розважати російську публіку, не акцентуючи на тому, що її батьки продовжують жити в Одесі під обстрілами.

У 2022 році Указом президента України Регіну Тодоренко внесено у санкційні списки, а у березні 2024 року одеситка отримала російське громадянство.

Регіна Тодоренко у 2024 році отримала російський паспорт скриншот: виписка з Єдиного держреєстру приватних підприємців РФ

Про скандал із написанням книги для дітей, замовчування війни через союз із чоловіком-путіністом та інфоциганство – «Главком» розказує у матеріалі про життя чергової зрадниці у Росії.

Вибіркове мовчання

Співачку та телеведучу часто звинувачують у тому, що вона мовчить про загарбницьку війну Росії проти її Батьківщини.

Однак це не зовсім так. Іноді Регіна про неї згадує, але загальними фразами та без конкретики.

У день початку повномасштабного вторгнення Регіна Тодоренко зробила у своєму Instagram допис у стилі «голубки миру» про мир, дітей та взаєморозуміння.

Регіна Тодоренко закрила коментарі до свого допису, який зробила 24 лютого скриншот: instagram reginatodorenko

1 березня 2022 року зробила публікацію «про події в Україні» з підбіркою фотознімків постраждалих від російських атак дітей. У самому дописі вона згадує про своїх батьків, у «будинок яких прийшла біда», про породіль у підвалах та близьких подруг, які потрапили під обстріл. Тодоренко також звертається до «сильних міра сєго», яких закликає завершити цю «трагедію». Знову допис без жодної конкретики.

Регіна Тодоренко у соцмережі закликає всіх до миру скриншот: instagram reginatodorenko

У січні 2023 року Тодоренко несподівано вирішила влаштувати хвилинку філософії у власному Telegram-каналі, репостнувши цитату радянського і російського історика Дмитра Лихачова про різницю між патріотизмом і націоналізмом.

Коментарі під дописами Тодоренко у Telegram відключені скриншот: todorenkoregina

Також читачі соцмереж Регіни Тодоренко часто дорікають їй тим, що вона не згадує про своїх батьків, які залишаються жити в Одесі під час повномасштабного вторгнення. Це теж не зовсім так: російська зірка згадує їх, але не у контексті загроз для рідних, які живуть під російськими атаками ракетами та дронами.

Тодоренко в Instagram привітала свого батька з Днем народження скриншот: instagram reginatodorenko

Згадує вона навіть свого прадідуся, опублікувавши його фото в соціальній мережі 9 травня 2023 року.

Таким чином, Тодоренко зайвий раз показала, що вона тяжіє до пропагандистської традиції Росії, де до цього часу «дєнь побєди» перетворюється у фестиваль побєдобєсія.

Регіна Тодоренко відзначає 9 травня подякою своєму прадідусеві скриншот: instagram reginatodorenko

Утім, судячи з соціальних мереж батьків Регіни Тодоренко, вони не надто переймаються тим, що їхня донька не переймається за їх небезпеку, в якій вони опинилися, і просто заробляє гроші на території країни-агресорки. 14 червня 2022 року Ірина Тодоренко, матір опальної зірки, в Instagram привітала Регіну із Днем народження. У повідомленні жінка бажає «гармонії у душі, достойних людей навколо» та нагадує, що «одеська сім’я чекає».

Батьки Регіни Тодоренко чекають її в Одесі скриншот: instagram irina_todorenko

Шлюб з Владом Топаловим

Позицію не згадувати про війну Росії проти України Регіна Тодоренко обрала свідомо. Адже в одному з інтерв’ю вона заявила: їм з чоловіком «важко прийти до консенсусу» у цьому питанні: «Ми зрозуміли, що ми з ним у різних положеннях абсолютно. І позиції у нас не у всьому збігаються. Ми наклали вето на будь-які політичні розмови, тому що це руйнує нашу сім'ю, а ми дуже хочемо згуртуватися, ми дуже хочемо бути разом і далі, і любити один одного як у клятві – у радості, хворобі і бідності, кризі, і у всьому іншому».

Чоловік Тодоренко Владислав Топалов – у минулому популярний у Росії поп-співак, який багато років поспіль боровся із наркозалежністю. З 2006 року Топалов – член прокремлівського руху «Молода гвардія Єдиної Росії» і, звісно, він – фанат Путіна. Як і його дружина, росіянин потрапив в українські санкційні списки.

Чоловік Регіни Тодоренко – затятий фанат Путіна скриншот: vladtopalovofficial

Таку готовність служити Кремлю не могли не оцінити. У 2022 році Владислав Топалов почав відвідувати засідання Державної Думи як експерт у питаннях криптовалюти. І це доволі кумедно. Буквально за рік до того, як ексспівак став «криптоекспертом» у російській Держдумі, Регіна Тодоренко вклалася у криптовалюту, але прогоріла. За словами Тодоренко, вона втратила на цьому $40 тис. або 3 млн рублів (804 тис. грн за курсом 2021 року).

Скандальні казки Регіни

Майже одразу після початку повномасштабного вторгнення Регіна Тодоренко зареєструвала у Росії своє приватне підприємство. Спектр послуг в її фірми доволі широкий: від виготовлення та торгівлі одягом – до надання послуг у сфері кіно, музики, реклами тощо.

Також у 2023-2024 роках колишня одеситка зареєструвала три товарні знаки. Перший має назву «Мир мишки», під цим брендом продається дитячий одяг. Інші два створені під дитячу книжку, яка мала вийти під авторством Тодоренко. І саме з цим пов’язаний гучний скандал.

Нагадаємо, що 2022 року у мережі було поширено інформацію про те, що Тодоренко хоче відсудити 8 млн рублів у росіянки Дарини Мішиної, яка домовилася про співпрацю зі знаменитістю та два роки працювала над текстом дитячої книги. Зі слів Мішиної, вони домовилися про співпрацю на словах, а до підписання контракту справа навіть не дійшла, бо між ними «була повна гармонія та взаєморозуміння».

У результаті представники Тодоренко заявили, що проєкт скасовується, а їхня співпраця розривається. Ображена Мішина підняла ґвалт у мережі, заявивши, що її використали як «літературного раба». Натомість Тодоренко пішла у суд захищати свої честь та гідність. Щоправда, пізніше стало відомо, що Феміда таки стала на бік Мішиної та відмовила співачці у позові. А тим часом на полицях російських книжкових все ж з’явилася книга «Регина-путешественница спасает Австралию», випущена вже після скандалу, на обкладинці якої стоїть ім’я Регіни Тодоренко.

«Главкому» вдалося дізнатися, що книжки Тодоренко навесні 2024 року навіть розподілили по муніципальних бібліотеках у різних областях Росії. Книгу про мандрівницю закупляла держава у видавництвах за різними цінами. До прикладу, у центральній районній бібліотеці Рибновського району Рязанської області опинилося дві книги, кожна вартістю 538 рублів. Центральна Бєлгородська бібліотека отримала одну книгу, яку держава купила у видавництва за 366 рублів. Бібліотеці у місті Липецьк – книга дісталася 604 рублі.

Фактично це є доказ того, що Тодоренко підтримується Кремлем.

Книжки нібито авторства Регіни Тодоренко розіслали по державних бібліотеках Росії скриншот: портал Государственные контракты РФ

Мільйони на порожніх балачках

Але точно не письменництво є основним хлібом одеситки. Вона, наприклад, належить до когорти людей, яких в Росії вже давно назвали інфоциганами. Це відомі персони, які продають у мережі свої непотрібні або поверхневі знання у вигляді курсів, марафонів чи тренінгів, обіцяючи швидке збагачення або успіх, але насправді заробляють лише на продажах своїх обіцянок.

Ось і Регіна Тодоренко у 2021 році вирішила запустити свій курс під назвою «Люби! Делай! Мечтай!», який обіцяє начебто допомогти виконати сім бажань тих, хто його придбає. У курсі було два тарифи: з куратором та без. Перший варіант коштував 10 тис. рублів (~3,4 тис. грн), а другий – 5 тис. рублів (~1,5 тис. грн за курсом 2021 року).

«Прогрівала» аудиторію для купівлі курсу Регіна Тодоренко власним прикладом. Під час запуску тренінгу вона розповіла своїм підписникам, що придбала квартиру. Для того, аби це зробити вона, мовляв… вірила та рухалася вперед. Робити те саме вона закликала й своїх підписників, але цього буде замало, якщо не купити її курс.

Регіна Тодоренко закликає підписників купити її авторський курс скриншот: instagram reginatodorenko

Вже у самому тренінгу зірка радила «дихання маткою», починати мріяти про невеликі речі (наприклад купівлю праски) та ходити по газону, навіть якщо це заборонено. У кадрі також з’являвся Владислав Топалов, який лаяв людей, що не мають роботи, а також давав поради з інвестицій.

Скільки заробила «гуру» від продажу свого курсу – достеменно невідомо, адже співачка не так охоче розповідає про конкретні речі. Проте за даними Telegram каналу про російський шоубізнес, повелося на інфоциганщину від Тодоренко майже 5 тис. людей, що могло принести їй від 27 до 51 млн рублів (від 9 до 17 млн грн за курсом 2021 року).

Блогер «Телек Телек» придбав курс та поділився власним припущенням щодо того, скільки грошей заробила Тодоренко на цьому. За його підрахунком, вона заробила до 4 млн рублів (~1,4 млн грн). Втім, цьому ж блогеру служба підтримки повідомила, що курс проходить 14 тис. людей. Якщо рахувати лише за найнижчим тарифом, то виходить вже приблизно 70 млн рублів (24,5 млн грн за курсом 2021 року).

Дешевий «Мир мишки»

Бізнес Регіни Тодоренко з продажу дитячого одягу ведеться лише онлайн.

Так, у лінійці представлено всього вісім моделей одягу для малюків, і ті продають з великими знижками – від 80%. Тому повзунки, наприклад, можна купити за 199 рублів замість 1,5 тис. рублів (59 грн замість 450).

Магазин дитячого одягу Регіни Тодоренко розпродає речі за знижками скриншот: wildberries.ru

Зірка російського телебачення

Тодоренко отримує і дохід від роботи на телебаченні. Вона міцно засіла в ефірних сітках російських федеральних телеканалів «ТНТ» та «НТВ» та загальноросійського розважального «П’ятниця».

Наприклад, на «НТВ» вона вже кілька років поспіль сидить у кріслі журі співочого шоу «Маска», що є російською адаптацією міжнародного формату Masked Singer.

А на «ТНТ» співачка брала участь у новорічному мюзиклі «НЕбриллиантовая рука». Мюзикл – «сучасна адаптація» радянського фільму «Діамантова рука», який, попри очікування фанатів «совка», наповнений кавер-версіями пісень закордонних виконавців. Наприклад, сама Тодоренко російською переспівує трек співачки Adele – Skyfall в образі Джессіки Реббіт.

Регіна Тодоренко в ефірі кремлівських каналів під час війни скриншот: instagram reginatodorenko

На «П’ятниці» Тодоренко експлуатує тему тревелшоу, яка й принесло їй популярність в Україні – мандрівки світом. Українка стала продюсеркою та ведучою програми «Заборонений Китай». Її співведучий – італійський піаніст Лоренцо Баньяті, який є аж таким великим фанатом Росії, що переїхав туди жити.

Маргарита Огнева, «Главком»