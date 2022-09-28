Одеська міськрада провалила голосування за демонтаж пам’ятника Катерині II

За рішення про демонтаж пам’ятника Катерині ІІ у Одесі проголосували лише 17 депутатів

Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі міста та переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею. Про це повідомляє «Думська».

Як зазначає видання, хоча проти такого рішення не голосував жоден депутат міськради, однак підтримали відповідний проєкт рішення лише 17 депутатів. Водночас ще один депутат утримався та 21 не голосував взагалі.

За демонтаж пам’ятника російської цариці проголосували всі депутати від «Європейської Солідарності», а також деякі представники забороненої ОПЗЖ. Серед представників президентської партії «Слуга народу» за проєкт проголосувала лише Ольга Квасницька, решта голосування проігнорувала.

Водночас ще в серпні президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію на сайті глави держави закликав «очистити суспільний простір від об'єктів і пам'ятників, що стосуються російської імперської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи».

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов раніше проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.