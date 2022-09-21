Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Труханов поділився планами щодо пам’ятника Катерині ІІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Труханов поділився планами щодо пам’ятника Катерині ІІ
В Одесі триває гостра дискусія щодо пам’ятника Катерині II
фото з відкритих джерел

Геннадій Труханов про знесення пам’ятника Катерині ІІ: « Я проти саме варварського знесення – не буду діяти, як вандали»

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляє, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано». Про це Труханов сказав у інтерв’ю Lb.ua.

«Я проти варварського знесення пам’ятника. Розбивати його кувалдою або зносити його, як від мене вимагають деякі політики або суспільні організації, я не буду. З цього взято фразу «Я проти знесення». Але є велика різниця. Я проти саме варварського знесення – не буду діяти, як вандали», – сказав він.

Водночас мер Одеси зазначив, що він розуміє зміну ставлення українського суспільства до пам’ятника Катерині ІІ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Сьогодні, коли Російська Федерація, Путін напав на нашу країну, широкомасштабно вдерся зі своєю армією, звичайно, у суспільстві загострилися всі питання. У багатьох людей повністю змінилася думка про все російське і про все, що принесла нам війна. Звичайно, сьогодні досить справедливо постає питання, чому в Одесі має бути Катерина (мається на увазі пам’ятник – ред.), яка була російською імператрицею», – зазначив Труханов.

Міський голова Одеси розповів, що у місті триває робота щодо перейменування вулиць та інших об’єктів, які мають назви, пов’язані з Росією. Водночас він наголосив, що ця робота ведеться виважено, «щоб не припускатися помилок». Труханов також повідомив про початок громадських слухань щодо долі пам’ятника Катерині ІІ.

«Щоб ми не уподібнювалися сьогодні країні-агресору, яка колись вирішила навести в себе лад, знісши пам’ятники варварськи, в результаті ми бачимо історію цієї держави. Вони просто пішли шляхом нацизму і фашизму. Сьогодні час переосмислення історії. Нашого ставлення. У кожного міста своя специфіка переосмислення. Але ми повинні прийняти рішення. 19 числа в нас почнеться процедура громадських слухань — висловлять свою думку мешканці міста. Паралельно з цим є пропозиція, щоб в Одесі — це не наша практика, не якесь ноу-хау — створити парки імперського та радянського минулого. Я не кажу про це у ствердній формі. Ми пропонуємо. Це було в історії. Так само, як є виставки художників різних епох. Можливо, треба піти таким шляхом. Але те, що буде ухвалено рішення, в мене немає сумнівів. Але рішення буде ухвалено цивілізовано», – розповів він.

На зауваження, що пам’ятник Катерині може спіткати доля пам’ятника радянському маршалу Жукову у Харкові, який просто знесли активісти, не чекаючи ніяких розпоряджень, Труханов погодився, що таке може статися і з одеським пам’ятником.

«Може бути і такий розвиток подій. І я приблизно здогадуюсь, які політичні сили можуть це зробити для того, щоб заробити собі дивіденди. Я цього не виключаю … Є історія. Ви навели приклад Жукова, який не має жодного стосунку до Харкова. Катерина, хочемо ми того чи ні, підписала указ про заснування нашого міста. Це пам’ятник Засновникам міста, у тому числі і їй», – сказав мер Одеси.

Труханов наголосив, що процедуру щодо знесення пам’ятника російські імператриці Одеса пройде «цивілізовано, правильно і красиво».

«Ми пройдемо цю процедуру. Усе буде зроблено цивілізовано, правильно і красиво. Щоб надалі ні в нікого не виникало сумнівів. Мені не надане право робити це одноосібно. Мені говорять сьогодні: «Геннадію Леонідовичу, якщо ви це зробите, вас почнуть поважати». Але я ж не хлопчик. Я не схожий на політика-початківця. Я розумію все. Ми зробимо цей крок», – сказав він.

Мер Одеси також нагадав, що у наприкінці 19 століття на місці пам’ятника був один з найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. 

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна. 

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов раніше проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Читайте також: Пам’ятник Катерині ІІ. Чиновник одеської мерії виступив проти та спровокував скандал
Теги: Одеса Геннадій Труханов пам'ятник

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марина Бойко брала участь у акціях протесту з вимогою знесення пам'ятника Катерині ІІ
Напис на пам’ятнику Катерині. Поліція Одеси начиталася Шарія та влаштувала терор активістці
12 вересня, 17:03
Активіста, який облив пам'ятник фарбою, затримала поліція
Одеський активіст облив фарбою пам’ятник Катерині ІІ
12 вересня, 21:03
Труханов запропонував одеситам «компромісне рішення» щодо пам'ятників
Труханов зробив неочікувану пропозицію, щодо пам'ятників Катерині II та Суворову
19 вересня, 06:05

Новини

Труханов поділився планами щодо пам’ятника Катерині ІІ
Труханов поділився планами щодо пам’ятника Катерині ІІ
Вибух в одеській багатоповерхівці: момент потрапив на відео
Вибух в одеській багатоповерхівці: момент потрапив на відео
В Одесі автокран протаранив маршрутку: є постраждалі (фото)
В Одесі автокран протаранив маршрутку: є постраждалі (фото)
Труханов зробив неочікувану пропозицію, щодо пам'ятників Катерині II та Суворову
Труханов зробив неочікувану пропозицію, щодо пам'ятників Катерині II та Суворову
Директора Одеського зоопарку облизували вовки (відео)
Директора Одеського зоопарку облизували вовки (відео)
Окупанти випустили ракету по Одещині
Окупанти випустили ракету по Одещині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю (відео)
165K
ЗСУ вдалося вирівняти лінію фронту: оновлена карта війни
70K
Нерухомість буде оподатковуватися по-новому: Рада ухвалила закон 
55K
Кадиров у стилі Тік-Ток анонсував новий план відплати ЗСУ
47K
Президент Колумбії здивував промовою в ООН
43K
Путін готує ескалацію? Стало відомо про нові накази командуванню рашистів 

Новини

ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Сьогодні, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
Вчора, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
Вчора, 06:55
ЗСУ відбили три атаки ворога і знищили об’єкти ППО окупантів
19 вересня, 06:50
П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
18 вересня, 21:18
ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
17 вересня, 07:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту