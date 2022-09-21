Труханов поділився планами щодо пам’ятника Катерині ІІ

Геннадій Труханов про знесення пам’ятника Катерині ІІ: « Я проти саме варварського знесення – не буду діяти, як вандали»

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляє, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано». Про це Труханов сказав у інтерв’ю Lb.ua.

«Я проти варварського знесення пам’ятника. Розбивати його кувалдою або зносити його, як від мене вимагають деякі політики або суспільні організації, я не буду. З цього взято фразу «Я проти знесення». Але є велика різниця. Я проти саме варварського знесення – не буду діяти, як вандали», – сказав він.

Водночас мер Одеси зазначив, що він розуміє зміну ставлення українського суспільства до пам’ятника Катерині ІІ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Сьогодні, коли Російська Федерація, Путін напав на нашу країну, широкомасштабно вдерся зі своєю армією, звичайно, у суспільстві загострилися всі питання. У багатьох людей повністю змінилася думка про все російське і про все, що принесла нам війна. Звичайно, сьогодні досить справедливо постає питання, чому в Одесі має бути Катерина (мається на увазі пам’ятник – ред.), яка була російською імператрицею», – зазначив Труханов.

Міський голова Одеси розповів, що у місті триває робота щодо перейменування вулиць та інших об’єктів, які мають назви, пов’язані з Росією. Водночас він наголосив, що ця робота ведеться виважено, «щоб не припускатися помилок». Труханов також повідомив про початок громадських слухань щодо долі пам’ятника Катерині ІІ.

«Щоб ми не уподібнювалися сьогодні країні-агресору, яка колись вирішила навести в себе лад, знісши пам’ятники варварськи, в результаті ми бачимо історію цієї держави. Вони просто пішли шляхом нацизму і фашизму. Сьогодні час переосмислення історії. Нашого ставлення. У кожного міста своя специфіка переосмислення. Але ми повинні прийняти рішення. 19 числа в нас почнеться процедура громадських слухань — висловлять свою думку мешканці міста. Паралельно з цим є пропозиція, щоб в Одесі — це не наша практика, не якесь ноу-хау — створити парки імперського та радянського минулого. Я не кажу про це у ствердній формі. Ми пропонуємо. Це було в історії. Так само, як є виставки художників різних епох. Можливо, треба піти таким шляхом. Але те, що буде ухвалено рішення, в мене немає сумнівів. Але рішення буде ухвалено цивілізовано», – розповів він.

На зауваження, що пам’ятник Катерині може спіткати доля пам’ятника радянському маршалу Жукову у Харкові, який просто знесли активісти, не чекаючи ніяких розпоряджень, Труханов погодився, що таке може статися і з одеським пам’ятником.

«Може бути і такий розвиток подій. І я приблизно здогадуюсь, які політичні сили можуть це зробити для того, щоб заробити собі дивіденди. Я цього не виключаю … Є історія. Ви навели приклад Жукова, який не має жодного стосунку до Харкова. Катерина, хочемо ми того чи ні, підписала указ про заснування нашого міста. Це пам’ятник Засновникам міста, у тому числі і їй», – сказав мер Одеси.

Труханов наголосив, що процедуру щодо знесення пам’ятника російські імператриці Одеса пройде «цивілізовано, правильно і красиво».

«Ми пройдемо цю процедуру. Усе буде зроблено цивілізовано, правильно і красиво. Щоб надалі ні в нікого не виникало сумнівів. Мені не надане право робити це одноосібно. Мені говорять сьогодні: «Геннадію Леонідовичу, якщо ви це зробите, вас почнуть поважати». Але я ж не хлопчик. Я не схожий на політика-початківця. Я розумію все. Ми зробимо цей крок», – сказав він.

Мер Одеси також нагадав, що у наприкінці 19 століття на місці пам’ятника був один з найбільших і найкрасивіших фонтанів у місті.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову.

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов раніше проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.