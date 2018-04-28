Порошенко вручив державні нагороди одеським прикордонникам

Робочий візит президента наОдещину

Президент Петро Порошенко відвідав Одеську область у день 100-річчя прикордонної служби України. Зокрема, одним із пунктів його візиту став відділ прикордонної служби «Кодима». Глава держави вручив військовослужбовцям високі державні нагороди та чергові звання. «Ключовим оплотом і елементом нашої незалежності є український



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Робочий візит президента наОдещину

Президент Петро Порошенко відвідав Одеську область у день 100-річчя прикордонної служби України. Зокрема, одним із пунктів його візиту став відділ прикордонної служби «Кодима». Глава держави вручив військовослужбовцям високі державні нагороди та чергові звання.

«Ключовим оплотом і елементом нашої незалежності є український суверенітет над українською землею. Кордон має бути надійно захищений. І саме тому я приділяю стільки уваги розвитку прикордонних військ, прикордонної служби», — наголосив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Відділі прикордонної служби «Кодима».

Також стало відомо, що Президент України Петро Порошенко підписав Указ про встановлення Дня прикордонника 30 квітня. В урочистих заходах взяв участь голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Зазначимо, ВПС «Кодима» у складі 153 військовослужбовців охороняє ділянку Державного кордону України з Республікою Молдова на її придністровському сегменті протяжністю 39 км.