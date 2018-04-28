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    Порошенко вручив державні нагороди одеським прикордонникам

    Робочий візит президента наОдещину
    Президент Петро Порошенко відвідав Одеську область у день 100-річчя прикордонної служби України. Зокрема, одним із пунктів його візиту став відділ прикордонної служби «Кодима». Глава держави вручив військовослужбовцям високі державні нагороди та чергові звання.  «Ключовим оплотом і елементом нашої незалежності є український
    • Вчора, 06:58
    • Розсилка

    Робочий візит президента наОдещину

    Президент Петро Порошенко відвідав Одеську область у день 100-річчя прикордонної служби України. Зокрема, одним із пунктів його візиту став відділ прикордонної служби «Кодима». Глава держави вручив військовослужбовцям високі державні нагороди та чергові звання. 

    «Ключовим оплотом і елементом нашої незалежності є український суверенітет над українською землею. Кордон має бути надійно захищений. І саме тому я приділяю стільки уваги розвитку прикордонних військ, прикордонної служби», — наголосив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Відділі прикордонної служби «Кодима».

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    Порошенко вручив державні нагороди одеським прикордонникам
    Порошенко вручив державні нагороди одеським прикордонникам
    Порошенко вручив державні нагороди одеським прикордонникам
    Порошенко вручив державні нагороди одеським прикордонникам
    Порошенко вручив державні нагороди одеським прикордонникам
    Порошенко вручив державні нагороди одеським прикордонникам

    Також стало відомо, що Президент України Петро Порошенко підписав Указ про встановлення Дня прикордонника 30 квітня. В урочистих заходах взяв участь голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

    Зазначимо, ВПС «Кодима» у складі 153 військовослужбовців охороняє ділянку Державного кордону України з Республікою Молдова на її придністровському сегменті протяжністю 39 км.

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