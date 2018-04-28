Унікальний музей моделей транспорту відкрили у Вінниці. Фоторепортаж

Колекцію внесли до Книги рекордів України

27 квітня у Вінниці на вулиці Соборній, 64 відкрили єдиний в Україні музей моделей транспорту. На відкриття був запрошений представник Книги рекордів України Ігор Підчібій, який зафіксував рекорд, а саме 5037 моделей транспорту. Серед експонатів автомобілі, літаки, танки, кораблі, мотоцикли, трамваї, тролейбуси, автобуси, потяги. А також



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Колекцію внесли до Книги рекордів України

27 квітня у Вінниці на вулиці Соборній, 64 відкрили єдиний в Україні музей моделей транспорту. На відкриття був запрошений представник Книги рекордів України Ігор Підчібій, який зафіксував рекорд, а саме 5037 моделей транспорту.

Серед експонатів автомобілі, літаки, танки, кораблі, мотоцикли, трамваї, тролейбуси, автобуси, потяги. А також представлена колекція військового транспорту зроблена з пластиліну та справжні автомобільні двигуни. В музеї облаштована бібліотека та місце для лекцій.

Для гостей грав вінницький оркестр «ВінБенд». Урочисто відкрили єдиний в Україні музей мер міста Сергій Моргунов, засновник музею Олександр Вдовиченко та історик Олександр Федоришин.

На знакову подію для міста завітало керівництво міста, колекціонери, історики, вінничани.

«Дуже гарна подія для міста Вінниці. Тому що ми відкриваємо перший в Україні музей моделей транспорту. Цей музей унікальний тим, що це, фактично, приватна колекція. Хочу подякувати ентузіасту, який більше 45 років займається цією справою Олександру Вдовиченко. Це, мабуть, перший приклад, такого приватно-державного партнерства, де разом з міською радою вирішили створити такий чудовий музей»,- сказав мер Вінниці Сергій Моргунов.

Представник національного проекту «Книга рекордів України» Ігор Підчібій зазначив, що рекорд встановлений. Та вручив меру міста та засновнику музею відповідний сертифікат.

«Хочу привітати усю громаду міста Вінниці. Ми фіксуємо рекорд, а саме найбільша в Україні колекція моделей транспорту зібраних в експозиції музею на постійній основі. Ми зафіксували наступні результати – загальна кількість моделей представлена в цьому музеї складає 5037 одиниць. Цей рекорд зафіксований в категорії колекції», - сказав Ігор Підчібій.

Під час урочистостей Олександр Вдовиченко вручив меру членський квиток клуба колекціонерів міста Вінниці.

Музей працюватиме щоденно з 12 до 21 години.

Джерело: vinnitsa.info