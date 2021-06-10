На кіностудії Довженка відновили зйомки одного з найочікуваніших фільмів в історії українського кіно

Реліз фільму «Довбуш» в Україні заплановано восени цього року

У Києві після річної перерви відновилися зйомки пригодницької драми «Довбуш». На кіностудії імені Довженка продовжили фільмувати одну з найочікуваніших картин в історії українського кіно. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Пригодницьку драму «Довбуш» почали знімати ще 2018 року, а реліз планувався на листопад 2020-го. Однак пандемія внесла свої корективи, тому знімальну частину процесу довелося відкласти. Та все ж, попри це, робота кипіла.

Цікаво, що бюджет фільму складає близько 90 млн грн, із яких 65 мільйонів виділяє держава. Тож, за словами творців, стрічка матиме найбільший бюджет в українському кіно. До фіналу залишилось відзняти третину фільму.

За словами режисера, до кожного епізоду підходять із глибокою деталізацією, щоб створити потрібну атмосферу тієї епохи.

«Складно було це все переживати, знову все опрацьовувати. Ми продовжили монтаж, продовжили працювати над картиною всіма зусиллями, які були. Для мене велике щастя й радість, що знову зібралася група. Знову кожен телефонував і питав, що, як і коли. Знімати, що фільм про зоряні війни, що зараз про історію України 18 століття – абсолютно те саме. Не існує ні того, ні іншого. Потрібно створити не просто атмосферу, потрібно створити цілу цивілізацію», – розповів Олесь Санін, автор ідеї, режисер та співавтор сценарію фільму «Довбуш».

Події пригодницької драми перенесуть глядача в гірські Карпати 18 століття, де розгортається історія життя, кохання та боротьби за свободу безсмертного ватажка опришків Олексу Довбуша, який очолює повстання проти польської шляхти. Паралельно у фільмі триває боротьба братів Олекси та Івана, адже що для одного свобода – для іншого панування та гроші.

Фільм є українсько-канадським проєктом, а до зйомок також долучилися найкращі кінопрофі Польщі та США. На один знімальний день залучається близько 100 членів команди, інколи – для зйомок лише двох героїв у кадрі. А під час масових сцен рахунок іде на сотні – і людей, і тварин, й обладунків.

Окрім цього, були ретельно відібрані унікальні природні та історичні локації. Відроджували ремесла та техніки бою. Вивчалась культура, залучались консультанти. Цікаво, що основними локаціями для стрічки стали Карпати, Київ та область, а також Збаразький замок (Тернопілля).

«Було багато експедицій у Карпати. Спочатку їздив локейшн-менеджер знімав усі можливі точки, а потім вже знімальна група – режисер, оператор, другий режисер. Їздили вже по всіх точках та вибирали, що підходить для конкретної точки. Об’їхали всі Карпати й західну частину України. Знайшли місця, де, мабуть, ніхто не знімав. Це буде справді автентична українська незаймана природа», – зазначив продюсер фільму Максим Асадчий.

Окрема увага приділялася постановкам каскадерських сцен. Актори півтора року навчалися поводитися зі зброєю. Усе робилось, щоб передати неповторну історію українського легендарного ватажка, роль якого виконує Сергій Стрельников. Саме його режисер однозначно і без вагань обрав для ролі Олекси. Сам Сергій натхненно працює над втіленням свого персонажу на екрані: навіть у перервах не випускає зброю з рук, а під час гриму подумки промальовує свого персонажа.

«Так само і Олекса Довбуш. Він стає на захист своїх гір, тому що відчуває, що він може та повинен. А ще в нього є жінка, яку він любить не менше, ніж ті самі гори. Це, думаю, його й мотивує», – поділився своїми враженнями Сергій Стрельников.

«Усі п’ють каву, а Стрельников взяв колоду й качає», – розповіла про Сергія Дар’я Плахтій, що зіграла кохану Олекси.

Сам Сергій пояснює ці дії тим, що він легко втрачає вагу, тому йому постійно потрібно щось робити, щоб бути у формі.

Окрім українського кінопрокату, показ фільму планується на світову дистрибуцію. Також планують показ на стрімінг-платформах, адже в багатьох країнах є свої легендарні герої, тож глядачу має бути цікаво дізнатися й про українського.