Помер актор фільму «Весілля в Малинівці»

На рахунку Миколи Сліченка десятки ролей в театрі та кіно

На 87-му році життя помер радянський та російський актор Микола Сліченко. Велику популярність йому принесла роль у фільмі «Весілля в Малинівці». Про смерть артиста повідомили на сайті театру «Ромен».

Художнім керівником театру Сліпченко був довгі роки. «Зірка Миколи Сліченко завжди сяятиме на небосхилі у сузір'ї «Тельця», пам'ять про нього ми назавжди збережемо в наших серцях», – відзначили колеги.

У Вікіпедії йдеться про те, що актор помер від ускладнень, які викликав коронавірус.

А заступник директора з маркетингу театру «Ромен» Галина Гофман заявила, що смерть актора не пов'язана з коронавірусом.

«Це не ковід. Це не має ніякого відношення до ковіду», – сказала вона.

На рахунку Миколи Сліченка десятки ролей в театрі та кіно. Він знявся в таких фільмах, як «В дощ і сонце», «Новорічний календар», «Мій острів синій», «Військово-польовий романс» та інші. У картині «Весілля в Малинівці» Сліченко зіграв Петрю Бессарабца, помічника Назара Думи.

Додамо, що в червні виповнилося 50 років фільму «12 стільців», який зняв майстер кіноексцентрики Леонід Гайдай (прем'єра відбулася у червні 1971 року). Журналіст та кінокритик Олег Вергеліс на сторінці в Facebook показав красиві кадри з фільму.

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