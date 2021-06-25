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    Легендарним «12 стільцям» 50 років. Згадаємо найкращі кадри фільму (фото)

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    &laquo;12 стільців&raquo; &ndash;&nbsp;це одна з найпопулярніших екранізацій роману Ільфа і Петрова - Легендарним «12 стільцям» 50 років. Згадаємо найкращі кадри фільму (фото)
    «12 стільців» – це одна з найпопулярніших екранізацій роману Ільфа і Петрова
    Фото з відкритих джерел

    На роль Остапа Бендера було багато яскравих кандидатур

    У червні виповнюється 50 років фільму «12 стільців», який зняв майстер кіноексцентрики Леонід Гайдай (прем'єра відбулася у червні 1971 року). Журналіст та кінокритик Олег Вергеліс на сторінці в Facebook показав красиві кадри з фільму.

    Вергеліс нагадав, що це одна з найпопулярніших екранізацій роману Ільфа і Петрова.

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    Легендарним «12 стільцям» 50 років. Згадаємо найкращі кадри фільму (фото)
    Легендарним «12 стільцям» 50 років. Згадаємо найкращі кадри фільму (фото)
    Легендарним «12 стільцям» 50 років. Згадаємо найкращі кадри фільму (фото)
    Легендарним «12 стільцям» 50 років. Згадаємо найкращі кадри фільму (фото)

    На роль Остапа Бендера було багато яскравих кандидатур: Висоцький, Гафт, Ширвіндт, Білявський, Мішулін, навіть Андрій Миронов (він згодом зіграв Остапа у телефільмі Марка Захарова), але у той час затвердили талановитого грузинського актора Арчіла Гоміашвілі.

    «Можна лише уявити, якими могли би бути «12 стільців» з Висоцьким чи Гафтом були б «інші» фільми, з іншою внутрішньою філософією», наголосив Олег Вергеліс.

    Додамо, що Ян Голубек, Пьотр Троян, Агата Кулеша та Ян Фрич – тобто ті, завдяки кому постав художній фільм «25 років невинуватості. Справа Томека Коменди» – ввечері у понеділок, 21 червня, були відзначені польськими кінопреміями «Орли» 2021 року. Найкращим фільмом визнано «Вбий це й залиш це місто» Маріуша Вільчинського.

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    Теги: кіно актор фільм
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    Легендарним «12 стільцям» 50 років. Згадаємо найкращі кадри фільму (фото)