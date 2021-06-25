Легендарним «12 стільцям» 50 років. Згадаємо найкращі кадри фільму (фото)

«12 стільців» – це одна з найпопулярніших екранізацій роману Ільфа і Петрова

На роль Остапа Бендера було багато яскравих кандидатур

У червні виповнюється 50 років фільму «12 стільців», який зняв майстер кіноексцентрики Леонід Гайдай (прем'єра відбулася у червні 1971 року). Журналіст та кінокритик Олег Вергеліс на сторінці в Facebook показав красиві кадри з фільму.

Вергеліс нагадав, що це одна з найпопулярніших екранізацій роману Ільфа і Петрова.

На роль Остапа Бендера було багато яскравих кандидатур: Висоцький, Гафт, Ширвіндт, Білявський, Мішулін, навіть Андрій Миронов (він згодом зіграв Остапа у телефільмі Марка Захарова), але у той час затвердили талановитого грузинського актора Арчіла Гоміашвілі.

«Можна лише уявити, якими могли би бути «12 стільців» з Висоцьким чи Гафтом – були б «інші» фільми, з іншою внутрішньою філософією», – наголосив Олег Вергеліс.

Додамо, що Ян Голубек, Пьотр Троян, Агата Кулеша та Ян Фрич – тобто ті, завдяки кому постав художній фільм «25 років невинуватості. Справа Томека Коменди» – ввечері у понеділок, 21 червня, були відзначені польськими кінопреміями «Орли» 2021 року. Найкращим фільмом визнано «Вбий це й залиш це місто» Маріуша Вільчинського.

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