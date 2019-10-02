15 тисяч військових та 160 літаків. Як у Китаї відзначили 70-річчя існування країни



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Китайське керівництво й військові не приховують, що цей парад став демонстрацією військової потужності КНР та нинішніх можливостей китайського військово-промислового комплексу

Перед учасниками урочистостей виступив китайський лідер Сі Цзіньпін. У своїй промові він запевнив, що ніхто «не зможе зупинити китайський народ і китайську націю на їхньому шляху вперед»

Китайська Народна Республіка відзначила 70-річчя свого існування найбільшим в історії країни військовим парадом. У проведеному у вівторок, 1 жовтня, заході взяли участь 15 тисяч військовослужбовців та сотні одиниць бойової техніки.

Під час параду публіці представили новітні зразки китайських озброєнь, у тому числі й одні з найпотужніших міжконтинентальних ракет світу Dong Feng 41, гіперзвукові бойові блоки балістичних ракет Dong Feng 17 та ультрасучасні безпілотники.

У небі над площею Тяньаньмень пролетіли 160 бойових літаків, а також вертольоти. Урочисті заходи відбулися в столиці КНР за посилених заходів безпеки.

Перед учасниками урочистостей виступив китайський лідер Сі Цзіньпін. У своїй промові він запевнив, що ніхто «не зможе зупинити китайський народ і китайську націю на їхньому шляху вперед», цитує інформагентство AFP.

Демонстрація сили

Китайське керівництво й військові не приховують, що цей парад став демонстрацією військової потужності КНР та нинішніх можливостей китайського військово-промислового комплексу (ВПК). У генштабі Народно-визвольної армії Китаю запевнили, що «китайські збройні сили рішуче захищатимуть національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку».

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), які наводить інформагенція AP, нині китайські збройні сили налічують два мільйони військовослужбовців і є найчисельнішими в світі. Оборонний бюджет КНР 2018 року оцінювався аналітиками SIPRI в 250 мільярдів доларів США в перерахунку, що робить Піднебесну другою в світі країною після Сполучених Штатів за обсягами видатків на оборону.

Урочистості в Гонконгу

Заходи з нагоди ювілею КНР відбулися також і в Гонконгу. Втім, тут урочистості проводилися подалі від громадськості. Заходи, за якими змогли спостерігати лише запрошені гості, провели в одному з виставкових центрів Гонконгу, повідомляє інформагенція dpa. Над портом Гонконгу пролетіли два гелікоптери з великим прапором КНР та меншим прапором Гонконгу.

Доступ до району міста, де проводилися урочистості, було перекрито. Так само влада розпорядилася закрити низку станцій метро за заблокувати вулиці. Для охорони порядку в Гонконгу мобілізували шість тисяч поліцейських.

Раніше активісти заявляли про наміри провести 1 жовтня акції протесту в Гонконзі, які були заборонені владою.

Тайвань засудив «однопартійну диктатуру»

Тим часом уряд Тайваню засудив «однопартійну диктатуру» в КНР, наголосивши, що Пекін становить загрозу миру та намагається знайти виправдання своїй військовій експансії.

Так само в уряді Тайваню наголосили, що Тайвань ніколи не погодиться з принципом «одна країна, дві системи», тобто з тою моделлю, котру Пекін запропонував свого часу Гонконгу та Макао, повідомляє агенція новин Reuters.

Джерело: Deutsche Welle