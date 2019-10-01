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    У світі

    У Тайвані обвалився міст, є постраждалі

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    Причиною падіння єдиного на Тайвані сталевого одноарочного мосту, що побудували 20 років тому, стало руйнування однієї з опор - У Тайвані обвалився міст, є постраждалі
    Причиною падіння єдиного на Тайвані сталевого одноарочного мосту, що побудували 20 років тому, стало руйнування однієї з опор

    У результаті руйнування мосту постраждали щонайменше десять осіб

    На північному сході Тайваню у вівторок, 1 жовтня, обвалився арочний міст в одному з місцевих рибальських портів. 

    Про це повідомляє видання Focus Taiwan.

    Зазначається, що уламки мосту разом бензовозом, що проїжджав по ньому, впали на три рибальські човни.

    «Постраждали щонайменше 10 осіб, шестеро з них отримали важкі травми. Ще шість залишилися під уламками», - йдеться у повідомленні.

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    За даними рятувальної служби Тайваню, всі постраждалі, окрім водія вантажівки, іноземці: шестеро громадяни Філіппін і троє з Індонезії.

    Причиною падіння єдиного на Тайвані сталевого одноарочного мосту, що побудували 20 років тому, стало руйнування однієї з опор. Причина обвалу розслідується.

    Міст довжиною 140 метрів і шириною 15 метрів був побудований в 1999 році в зоні рибальського порту Наньфанъао.

    Нагадаємо, 27 вересня в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей.

    Крім того, 25 серпня в Харкові обвалився автомобільний міст. Обвал одного боку автомобільного мосту сталося близько 9 .00 ранку. З'ясувалося, що даний автомобільний міст вже кілька років був визнаний аварійним. За даними «Укравтодору», обвал мосту стався через перевантажену вантажівку.

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