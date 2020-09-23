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    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями

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    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями

    Тепер Керстін собі подобається ще більше. Як і 95 тисячам фанатів, які підписані на неї в Instagram

    55-річна Керстін Трістан з Лейпцига, Німеччина, давно працює водієм таксі, і її будні не можна назвати дуже насиченими. Тому п'ять років тому жінка вирішила зробити яскраве татуювання на руці.

    Результат вийшов таким вдалим, що Керстін просто не змогла зупинитися. Тепер у жінки все тіло вкрите візерунками.

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    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями
    55-річна водійка таксі з Німеччини покрила все тіло дотепними та курйозними татуюваннями

    І хоч особливого значення у них немає, Керстін зізналася, що перевагу віддавала квітам, метеликам і черепах. На все у жінки пішло близько 30 тисяч євро, але грошей їй було не шкода.

    Тепер Керстін собі подобається ще більше. Як і 95 тисячам фанатів, які підписані на неї в Instagram.

    таксі Німеччина
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