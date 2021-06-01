Мерилін Монро – 95. Світ згадує зіркову блондинку (фото)

Актриса полюбилася глядачеві, граючи образи дурненьких, але чарівних блондинок

1 червня виповнюється 95 років від дня народження відомої американської кіноактриси, секс-символу 1950-х років, співачки та моделі Мерилін Монро.

Актрису звали Норма Джин Мортенсон. Вона народилася в 1926 році в Лос-Анджелесі і була третьою дитиною кіномонтажниці Гледіс Перл Бейкер. Перші роки життя Норми Джин були досить щасливими, хоча мати через роботу не могла приділяти їй достатньо уваги, тому незабаром після пологів віддала доньку в тимчасову сім'ю опікунів Альберта та Іди Болендер в сільському містечку Хоторн.

Після того, як у її матері діагностували психічний розлад, а згодом поставили діагноз – параноїдальна шизофренія, Норма Джин перебувала під опікою держави. Згодом її забрала до себе подруга Гледіс – Грейс Мак-Кі, яка оформила над нею тимчасову опіку. Також дівчинка жила в сирітському притулку, а також деякий час у двоюрідної тітки.

Під час навчання у школі Норма Джин зустріла дорослого хлопця Джеймса Догерті, і між ними почався роман, незабаром вона вийшла за нього заміж (на той момент їй було 16 років), однак цей шлюб був не довгим, так як чоловік не схвалив нову професію дівчини – зйомки для журналів.

Справа в тому, що якраз в цей час її помітив армійський фотограф Девід Коновер, який за вказівкою свого начальника Рональда Рейгана робив пропагандистські знімки жінок на військових заводах. Норма погодилася позувати і так стала моделлю.

На початку своєї кар'єри моделі вона зрідка використовувала ім'я Жанна Норман. Тоді ж і почалася трансформація її образу: вона випрямила кучеряве каштанове волосся і перефарбувалася у блондинку.

19-річна Норма Джин влаштувалася в агентство моделей Blue Book в Лос-Анджелесі, після чого почала ставати популярною.

А вже в 1946 році дівчина почала грати в кіно, і тоді ж вона вибрала сценічний псевдонім «Мерилін Монро». Ім'я – на честь бродвейській зірки Мерилін Міллер, а прізвище було обране самою Монро, відповідно до дівочого прізвища її матері. У цьому ж році вона розлучилася зі своїм першим чоловіком і уклала контракт з акторським агентством.

Дівчина присвятила весь свій час вивченню акторської майстерності, вона також займалася вокалом і танцями. Продовжувались і зміни в зовнішності майбутньої зірки – за допомогою електролізу була піднята лінія росту волосся на лобі актриси, а волосся пофарбоване в платиновий відтінок. Потім їй виправили неправильний прикус, а в 1948 році вона зробила пластичну операцію на щелепі та ринопластику.

Мерилін Монро з'явилася в шести фільмах, які були випущені в 1950 році, проте значущих ролей у дівчини все ще не було. Популярність прийшла до неї після ролей у фільмах «Ніагара» (1953), «Джентльмени віддають перевагу блондинкам» (1953) і «Сверблячка сьомого року» (1955).

Додамо, що в Києві 29 травня стартував 50-ий Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість».