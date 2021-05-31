  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Спецслужби Данії допомагали Штатам прослуховувати Меркель – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Агентство національної безпеки&nbsp;(АНБ) США прослуховувало переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель - Спецслужби Данії допомагали Штатам прослуховувати Меркель – ЗМІ
    Агентство національної безпеки (АНБ) США прослуховувало переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель

    Данія начебто надала АНБ спеціальну станцію поблизу Копенгагена, на якій спецслужби США вели прослуховування німецьких політиків

    Спецслужби Данії допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США прослуховувати переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких політиків.

    Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

    За даними видання, також прослуховували нинішнього президента та колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера й сьогоднішнього кандидата від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка,

    Данія надала АНБ спеціальну станцію поблизу Копенгагена, на якій спецслужби США вели прослуховування німецьких політиків, підключаючись до кабелів інтернет-провайдерів.

    Також повідомляється, що АНБ вела стеження через цю станцію за данськими МЗС і Мінфіном.

    Нагадаємо у 2013 році американець Едвард Сноуден передав журналістам дані про програми стеження АНБ і ЦРУ за американськими громадянами. Після цього він втік з країни і облаштувався в Росії.

    У США колишньому співробітнику АНБ загрожує 30 років в'язниці за розголошення секретних відомостей. У жовтні 2020 року Сноуден отримав в Росії безстроковий вид на проживання. У листопаді він разом з дружиною подав документи на отримання російського громадянства.

    На той час президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість помилування колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена, але проти таких намірів висловився ряд американських конгресменів.

    Теги: США Німеччина Ангела Меркель Данія ЦРУ прослуховування Едвард Сноуден
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спецслужби Данії допомагали Штатам прослуховувати Меркель – ЗМІ