Спецслужби Данії допомагали Штатам прослуховувати Меркель – ЗМІ

Данія начебто надала АНБ спеціальну станцію поблизу Копенгагена, на якій спецслужби США вели прослуховування німецьких політиків

Спецслужби Данії допомагали Агентству національної безпеки (АНБ) США прослуховувати переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких політиків.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, також прослуховували нинішнього президента та колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера й сьогоднішнього кандидата від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка,

Данія надала АНБ спеціальну станцію поблизу Копенгагена, на якій спецслужби США вели прослуховування німецьких політиків, підключаючись до кабелів інтернет-провайдерів.

Також повідомляється, що АНБ вела стеження через цю станцію за данськими МЗС і Мінфіном.

Нагадаємо у 2013 році американець Едвард Сноуден передав журналістам дані про програми стеження АНБ і ЦРУ за американськими громадянами. Після цього він втік з країни і облаштувався в Росії.

У США колишньому співробітнику АНБ загрожує 30 років в'язниці за розголошення секретних відомостей. У жовтні 2020 року Сноуден отримав в Росії безстроковий вид на проживання. У листопаді він разом з дружиною подав документи на отримання російського громадянства.

На той час президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість помилування колишнього співробітника спецслужб Едварда Сноудена, але проти таких намірів висловився ряд американських конгресменів.