Ще більше реклами. Із 1 червня на YouTube діють нові правила

Сервіс хоче монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми

Відеосервіс YouTube змінює політику конфіденційності з 1 червня. Зокрема, вводиться заборона на збір інформації, яка може бути використана для ідентифікації особи, а рекламу будуть вставляти в усі відео. Про це йдеться в заяві компанії.

Так, YouTube оголосив про дію низки нововведень:

забороняється збирати будь-яку інформацію, яка може бути використана для ідентифікації особи, наприклад імена користувачів;

рекламу будуть вставляти в усі відео;

вводяться податки для іноземних відеоблогерів;

оподатковуватимуться доходи, отримані через функцію «Спонсорство», YouTube Premium і суперчат.

Нагадаємо, раніше YouTube оголосив, що c 1 червня у всіх відео буде представлена реклама. Сервіс хоче монетизувати навіть ті канали, які не підключені до партнерської програми.

«Ви надаєте YouTube право монетизувати ваш Контент у Сервісі (причому така монетизація може включати показ реклами в Контенті чи поруч із ним або стягнення плати з користувачів за доступ до Контенту). Ця Угода не дає вам права отримувати будь-які виплати. Починаючи з 1 червня 2021 року, усі виплати, які ви маєте право отримувати від YouTube за умовами інших угод, укладених між вами та YouTube (наприклад, дохід від спонсорства, Суперчату та участі в Партнерській програмі), вважатимуться нарахуванням роялті. Якщо цього вимагає закон, компанія Google утримуватиме податки із таких виплат», - йдеться в повідомленні.

Також YouTube введе податки для блогерів, які живуть за межами США, в тому числі українців. Отриманий від переглядів в США прибуток буде обкладатися податком. Йдеться в тому числі про доходи, отримані через сервіс YouTube Premium, cуперчат і спонсорство.

Автори повинні були до кінця травня надати сервісу Google AdSense ІПН, найменування юридичної особи та комерційну назву.

Якщо ці дані не були направлені до 31 травня 2021 року відеохостинг може утримувати до 24% від доходів з переглядів.