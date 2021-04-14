Безпілотник окупантів встановив протипіхотну міну біля «Майорського» (фото)

Безпеку переміщення дорожнім коридором відновлено — міна знешкоджена інженерно-саперними підрозділами ЗСУ

Російсько-окупаційні війська, крім блокування руху людей, здійснюють дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ «Майорське», йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

13 квітня близько п’ятої ранку прикордонний наряд, що виконував завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору «Горлівка — Бахмут», зафіксував політ БПЛА противника.

За допомогою БПЛА противник здійснив дистанційне мінування місцевості, у тому числі встановивши одну протипіхотну міну ПОМ-2 безпосередньо в межах контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське».

«Застосування окупантами протипіхотних мін в межах КПВВ ставить під загрозу життя не тільки прикордонників, але й цивільного населення. Як відомо, фактичний пропуск громадян через лінію розмежування у дорожньому коридорі «Горлівка — Бахмут» з вини окупантів не здійснюється. Водночас через контрольний пункт пересуваються мешканці прифронтових населених пунктів, безпека яких і була поставлена під загрозу проросійськими бойовиками», - йдеться в повідомленні.

Завдяки фіксуванню прикордонним нарядом прольоту БПЛА місця встановлення міни вдалося вчасно виявити та ізолювати. Безпеку переміщення дорожнім коридором відновлено — міна знешкоджена інженерно-саперними підрозділами ЗСУ.

Прикордонники готові забезпечити пропуск громадян через лінію розмежування.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників.