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    Безпілотник окупантів встановив протипіхотну міну біля «Майорського» (фото)

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    За допомогою БПЛА противник здійснив дистанційне мінування місцевості - Безпілотник окупантів встановив протипіхотну міну біля «Майорського» (фото)
    За допомогою БПЛА противник здійснив дистанційне мінування місцевості
    Фото: dpsu.gov.ua

    Безпеку переміщення дорожнім коридором відновлено — міна знешкоджена інженерно-саперними підрозділами ЗСУ

    Російсько-окупаційні війська, крім блокування руху людей, здійснюють дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ «Майорське», йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

    13 квітня близько п’ятої ранку прикордонний наряд, що виконував завдання в межах гуманітарного дорожнього коридору «Горлівка — Бахмут», зафіксував політ БПЛА противника.

    За допомогою БПЛА противник здійснив дистанційне мінування місцевості, у тому числі встановивши одну протипіхотну міну ПОМ-2 безпосередньо в межах контрольного пункту в’їзду-виїзду «Майорське».

    «Застосування окупантами протипіхотних мін в межах КПВВ ставить під загрозу життя не тільки прикордонників, але й цивільного населення. Як відомо, фактичний пропуск громадян через лінію розмежування у дорожньому коридорі «Горлівка — Бахмут» з вини окупантів не здійснюється. Водночас через контрольний пункт пересуваються мешканці прифронтових населених пунктів, безпека яких і була поставлена під загрозу проросійськими бойовиками», - йдеться в повідомленні.

    Завдяки фіксуванню прикордонним нарядом прольоту БПЛА місця встановлення міни вдалося вчасно виявити та ізолювати. Безпеку переміщення дорожнім коридором відновлено — міна знешкоджена інженерно-саперними підрозділами ЗСУ.

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    Безпілотник окупантів встановив протипіхотну міну біля «Майорського» (фото)
    Безпілотник окупантів встановив протипіхотну міну біля «Майорського» (фото)
    Безпілотник окупантів встановив протипіхотну міну біля «Майорського» (фото)
    Безпілотник окупантів встановив протипіхотну міну біля «Майорського» (фото)

    Прикордонники готові забезпечити пропуск громадян через лінію розмежування.

    Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників.

    Теги: прикордонники КПВВ безпілотник
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