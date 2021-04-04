Прикордонники пояснили, чому не впускають білорусів: не можуть пояснити мету поїздки

Білоруси переконані, що їх не пускають в Україну через загострення на Донбасі

Мешканці Білорусі в соціальних мережах скаржаться на заборону на вʼїзд до України

Державна прикордонна служба України заперечує, що вибірково не пускає на територію держави громадян Республіки Білорусь – чоловіків віком від 18 до 65 років. Відповідний коментар розмістили білоруські ЗМІ.

«Правила вʼїзду залишаються однаковими як для чоловіків, так і для жінок: все повинні мати документи, що підтверджують мету візиту, інакше перевірка на другій лінії може не дозволити в'їзд. Обов'язкові документи – паспорт, медичне страхування від коронавірусу і негативний ПЛР-тест на Covid-19. Якщо громадянин Білорусі їде на роботу, у нього з собою повинно бути запрошення від організації на території України – на офіційному бланку, з печатками. Якщо до родичів – нотаріально завірене запрошення від них. Якщо на відпочинок – документ з санаторію, наприклад. А якщо людина скаже, що їде просто на відпочинок або за покупками, підтвердити це навряд чи вдасться – можуть не впустити.

Крім того, при в'їзді в Україну вибірково перевіряють платоспроможність. Потрібно мати мінімальну суму – 7295 гривень, а також по 1459 гривень на кожен заявлений день перебування в країні. Необхідно буде або показати готівку, або надати виписку з банківського рахунку», – йдеться в розʼясненні.

Білоруси, що «не змогли підтвердити цілі поїздки» не допускаються в Україну. Фото: onliner.by

Останніми днями в білоруських соцмережах масово з'являються розповіді білорусів про те, як їх не впустили в Україну. Майже в усіх йдеться про чоловіків, які їхали в тому числі з сім'ями. В деяких випадках дружину і дітей пускали, чоловіків – ні. Відмову у в'їзді пояснювали відсутністю необхідних документів. Зокрема видання «Онлайнер» повідомило, що до Одеси не пустили майже всіх чоловіків, що прилетіли на відпочинок з Білорусі, крім тих, які мали документи про постійне проживання в Україні.

Опозиційне білоруське видання «Хартія 97» інформує про поширені в країні чутки, буцімто через загострення на Донбасі в Україну заборонено вʼїзд чоловікам віком від 18 до 65 років з паспортами Білорусі.

До речі, сьогодні білоруські правозахисники опублікували статистику затримань політичних активістів у країні, проведених протягом березня.