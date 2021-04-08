Прикордонники не пустили російських моряків в Україну

Морякам з РФ заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки

Моряки незаконно відвідали окупований Крим у жовтні 2020 року

Українські прикордонники заборонили в'їзд на територію нашої країни трьом морякам з Росії. Громадяни РФ незаконно відвідували окупований Крим восени минулого року, повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

«Учора (7 квітня, - ред.) в пункті пропуску Миколаївський морський торговельний порт під час оформлення судна з Туреччини наряд відділу Миколаїв виявив трьох громадян РФ, які у вересні 2020 року незаконно відвідували анексований Крим», - йдеться в повідомленні.

За порушення порядку в'їзду на територію півострова прикордонники Херсонського загону відмовили іноземцям у пропуску та заборонили їм в'їзд в Україну на три роки.

Раніше прикордонники пояснили, чому не впускають білорусів. Часто ті просто не можуть пояснити мету свого візиту.

Також прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді на анексований Росією півострів.

«Голос Криму» опублікувало список із 23 артистів, щодо яких порушено провадження:

Лариса Доліна Діма Білан Дмитро Харатьян Валерія Марина Кім Олександр Міньков Зара Денис Майданов Олександр Скляр Ольга Кормухіна Олена Свиридова Роман Пашков Олег Газманов Жасмін Григорій Лепс Юліанна Караулова Олександр Буйнов Пелагея Стас П'єха Юлія Волкова Олег Шаумаров Наталія Майданова Руслан Тагієв

Раніше СБУ повідомила, що стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після анексії, ведеться розслідування в рамках кримінального провадження.

Нагадаємо, на початку березня цього року до України не впустили заслужену артистку Росії, що летіла у Київ на зйомки.

Минулого місяця у «Борисполі» в Україну не впустили російську акторку Глафіру Тарханову, яка торік знімалася на окупованому півострові.

Раніше прикордонники не пустили в Україну соліста гурту «Песняры».

Восени 2020 року до України не пустили російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова. Він також незаконно відвідував окупований Крим.

5 грудня 2020 року в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини, прикордонники заборонили в’їзд в Україну відомому російському музиканту Петру Мамонову та ще одній громадянці РФ.

29 січня Міністерство культури та інформполітики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці. До переліку потрапили громадяни РФ Ольгу Кормухіну, Ольгу Засульську, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана.