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    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США

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    Black Bike Week - Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week

    Цей найбільший афроамериканський зліт байкерів в США відвідують від 350 000 до 375 000 чоловік

    У День пам'яті (Memorial Day), що відзначається щорічно в останній понеділок травня, в Міртл-Біч, Південна Кароліна (США), пройшов найбільший зліт чорношкірих байкерів Black Bike Week.

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    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США
    Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США

    Цей щорічний захід включає в себе не тільки їзду на мотоциклі, також проходять різні концерти, вечірки і можна насолодитися відпочинком на пляжі.

    Це найбільший афроамериканський зліт байкерів в США, його відвідують від 350 000 до 375 000 чоловік.

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