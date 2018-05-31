Black Bike Week: яскраві фото з найбільшого фестивалю темношкірих байкерів у США

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Black Bike Week

Цей найбільший афроамериканський зліт байкерів в США відвідують від 350 000 до 375 000 чоловік

У День пам'яті (Memorial Day), що відзначається щорічно в останній понеділок травня, в Міртл-Біч, Південна Кароліна (США), пройшов найбільший зліт чорношкірих байкерів Black Bike Week.

Цей щорічний захід включає в себе не тільки їзду на мотоциклі, також проходять різні концерти, вечірки і можна насолодитися відпочинком на пляжі.

Це найбільший афроамериканський зліт байкерів в США, його відвідують від 350 000 до 375 000 чоловік.