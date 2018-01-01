Благодійники купили сучасне операційне обладнання для порятунку безпритульних тварин

Подібне обладнання є у Львові лише в одній приватній ветлікарні. Безпритульних тварин там, звісно, не оперують…

ЛКП «Лев» отримало від благодійників сучасне операційне обладнання У львівському комунальному підприємстві «Лев», що піклується безпритульними собаками та котами відбулася презентація комплексу обладнання для операційної, придбаного за кошти благодійників для Першої ветеринарної комунальної клініки. Закупили концентратор

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Подібне обладнання є у Львові лише в одній приватній ветлікарні. Безпритульних тварин там, звісно, не оперують…

ЛКП «Лев» отримало від благодійників сучасне операційне обладнання

У львівському комунальному підприємстві «Лев», що піклується безпритульними собаками та котами відбулася презентація комплексу обладнання для операційної, придбаного за кошти благодійників для Першої ветеринарної комунальної клініки.

Закупили концентратор кисню, кардіомонітор пацієнта, інгаляційну установку для наркозу, шприцевий насос для оперування безпритульних та домашніх тварин. Під час події відбудлася демонстрація операції з використанням цього обладнання. Лікарі-ветеринари комунальної клініки Ярослав Гримак (хірург) та Степан Байляк (анестезіолог) пройшли додатково спеціальний курс ознайомлення з роботою сучасного медобладнання та проводять вже другий десяток подібних операцій.

За словами директорка ЛКП «Лев» Оксани Кошак, ветеринарні лікарі, за наявності нового обладнання лише за місяць з часу роботи місцевим лікарям-ветеринарам вдалося врятувати декілька тварин у здавалося б безнадійних ситуаціях. Вона подякувала львів’янам, які беруть на виховання з собачого притулку не лише здорових, а й собак-інвалідів. Комплекс нового обладнання для Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев» придбало в основному за пожертву на благодійний рахунок від Крісти Бекер, німецької благодійниці, яка влітку 2017 року відвідала підприємство та не змогла залишитись осторонь його роботи і допомоги тваринам. До п’яти тисяч євро, які спонсорувала німкеня, ще майже дві додали українські меценати. Подібне обладнання є у Львові лише в одній приватній ветлікарні. Безпритульних тварин там, звісно, не оперують… Продовж 2017 року в ЛКП «Лев» було доставлено безпритульних 1236 тварин: 851 собаку і 385 котів. Стерилізовано 994 тварини. У нові родини прилаштовано 545 собак і котів. Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) ЛКП «Лев» провела за рік такі ветеринарні процедури для лікування безпритульних тварин: рентген – 186, УЗД – 87, лабораторні аналізи – 173. Окрім того, для лікування господарських тварин у ПКВК проведено 4860 ветеринарних процедур. З початку 2018 року Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» провела для тварин понад 800 процедур.

Джерело: блог Євгена Кравса