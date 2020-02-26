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    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»

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    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»

    Люди покриті брудом веселяться, п'ють і танцюють на пляжі

    У той час, коли в Ріо-де-Жанейро проходить карнавал, в невеликому приморському містечку Параті влаштовують захід «Bloco da Lama», що можна перевести як «купа бруду» або «вечірка в багні». Кращий костюм тут - його відсутність, адже все одно всі будуть по вуха у багнюці.

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    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»
    Bloco da Lama. Як у Бразилії проходить «брудний карнавал»

    Легенда свідчить, що ця традиція зародилася в 1986 році після того, як місцеві підлітки прогулялися в довколишніх мангрових лісах і намазали себе брудом, щоб відвадити москітів, а потім розбрелися по Параті.

    Тепер це свято проходить щорічно, люди покриті брудом веселяться, п'ють і танцюють на пляжі. З кожним роком воно приваблює все більше людей.

    Бразилія фестиваль Південна Америка
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