До програми Берлінале-2020 увійшли два фільми російського режисера Хржановського, які знімалися в Україні



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В основній конкурсній програмі Берлінале 2020 бере участь фільм «Дау. Наташа». Стрічку «Дау. Дегенерація» глядачі побачать у межах спеціального показу

Стрічки з кіно-арт-проєкту «Дау» режисера Іллі Хржановського заборонені на території РФ

Два фільми з кіно-арт-проєкту «Дау» російського режисера Іллі Хржановського, які знімали, зокрема, в Україні, увійшли до програми 70-го міжнародного кінофестивалю в Берліні. Про це повідомляє видання «Гордон».

Зазначається, що в основній конкурсній програмі Берлінале-2020 бере участь фільм «Дау. Наташа». Стрічку «Дау. Дегенерація» глядачі побачать у межах спеціального показу. Обидва фільми – спільного виробництва України, Німеччини, Великої Британії, Росії.

Загалом проєкт «Дау» складається з 13 фільмів, виробництво яких розпочали у 2008 році. «Протягом трьох років зйомки відбувалися в Харкові, де автори кінопроєкту до найменших подробиць реконструювали побут, соціально-культурне та політичне життя СРСР у першій половині ХХ століття. Вони побудували велику декорацію у вигляді науково-дослідного інституту. У фільмі знімалося кілька сотень людей, зокрема, засновник видання «Гордон» журналіст Дмитро Гордон, ексмер Києва Леонід Черновецький, політики Нестор Шуфрич і Михайло Добкін та інші відомі люди», – йдеться у повідомленні.

В основі кіноциклу – мемуари Конкордії Дробанцевої, дружини видатного радянського фізика, лауреата Нобелівської премії 1962 року Льва Ландау.

До відома, режисер Хржановський народився в Росії, але у 2009 році виїхав із країни. Член Європейської академії кіномистецтв. В Україні кінорежисер прожив п'ять років. Зараз живе в Лондоні. У грудні 2019 року він став художнім керівником меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», у зв'язку з цим проєктом багато часу проводить у Києві.



Прем'єрні покази кінопроєкту «Дау» у 2019 році в Парижі зібрали численну глядацьку аудиторію (понад 40 тис. осіб). Водночас картини заборонили показувати на території Росії. У березні 2014 року Хржановський підписав лист колегам із України, у якому засудив російську військову інтервенцію.



Фестиваль Берлінале-2020 розпочався в столиці Німеччини 20 лютого і триватиме до 1 березня.

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