Одеський конкурс дитячого мистецтва «Чорноморський вогник» назвав переможців



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Юні театрали Одеси і області представили свою майстерність на фестивалі-конкурсі дитячого музично-театрального мистецтва «Чорноморський вогник»

21 лютого 2020 року в Золотій залі Одеського літературного музею відбулося нагородження переможців I Відкритого муніципального фестивалю-конкурсу дитячого музично-театрального мистецтва «Чорноморський вогник-2020».

Фестиваль проводився з метою популяризації творчості українських і одеських авторів.

У фестивалі-конкурсі взяли участь учні театральних студій, дитячих музичних шкіл, дитячих шкіл мистецтва Одеси та області у віці від 6 до 16-ти років.

Юні актори виконали інсценування, постановки, а також вірші сучасних літераторів, з яких: твори заслуженого працівника освіти України Тетяни Маркової і Інги Фотінато-Сарло, лауреата літературної премії ім. Т. Г. Шевченка Володимира Рутківського, Інни Іщук, Надії Хохлової, Романа Бродавко, Ліни Костенко, Степана Олійника та Степана Гриценка. Також учасники фестивалю представили уривки з творів Ганса Християна Андерсена, Леоніда Утьосова, прочитали вірші Вадима Левіна, Ренати Мухи, Бориса Заходера.

«Фестиваль « Чорноморський вогник » проходить у рамках проєкту« Одеса - літературне місто «ЮНЕСКО». На це літературно-музично-театральне свято зібралися майстри художнього слова, учні театральних класів, які під керівництвом наставників показують результати своєї роботи. Завдяки педагогам, які вкладають сили, знання і досвід у своїх учнів, підростає творче покоління Одеси», - зазначила заступнця директора департаменту культури і туризму Одеської міськради Людмила Крижалко.

«Цей фестиваль ми проводили у 2010 і 2012 році. З огляду на затребуваність театрального фестивалю, на якому свою майстерність зможуть показати юні актори міста і області, проведення фестивалю було відновлено. І це вийшло справжнє свято творчості, гумору і сатири», - сказала директорка ДМШ № 8 Неля Фоміцька.

На конкурсі були представлені творчі роботи в номінаціях: «Художнє слово», «Естрадно-театральні мініатюри», «Музично-літературні композиції», «Мюзикл» і «Дитяча опера».

Журі фестивалю-конкурсу «Чорноморський вогник» відібрало кращі номери, які були представлені на святковому концерті, а переможці отримали грамоти та медалі.

Переможці I Відкритого муніципального фестивалю-конкурсу дитячого музично-театрального мистецтва «Чорноморський вогник-2020»:

учні театрального класу «Скерціно» ДМШ №8: Анастасія Сазонова, Єлизавета Дудник, Христина Шаповалова, Ізабелла Михайлич, Родіон Дудник, Ольга Комарова, Христина Тимошенко;

учні дитячого театру «Арлекін» під керівництвом Елли Омельяненко Одеського центру дитячої та юнацької творчості «Еврика» - Софія Мельник, Поліна Клабукова, Ганна Муравіна, Ксенія Джига;

учні театрального класу «Балаганчик» ДМШ №13 під керівництвом Надії Хохлової: Дарина Конопатчикова, Рената Нікова, Ганна Остапенко та Ганна Гафурова;

учні студії «Пале-Арт» Людмили Нечаєвої: Катерина Кравчук і Артем Варшавський (педагог по вокалу - Людмила Волкова);

Микита Степанов, лауреат телевізійного дитячого фестивалю-конкурсу «Зірочка»;

Міла Костюк, лауреат телевізійного дитячого фестивалю-конкурсу «Зірочка»;

учні Школи телеведучих під керівництвом Катерини Степанових;

зразковий фольклорний ансамбль «ФонтаНіка», керівник - Вікторія Кожевникова, концертмейстер - Ганна Гроза;

середня група театрального класу «Скерціно» ДМШ № 8 і ансамбль «Кришталеві зірочки» під керівництвом Наталії Немогущої.

Також були показані уривки з мюзиклу «Синій птах» і «Русалочка» у виконанні юних акторів театральної студії «Пале-Арт» - випускників ДМШ № 8.

Крім того, під час фестивалю його учасники могли ознайомитися з виставкою дитячого малюнка і ілюстрацій до творів одеських письменників.

Організатор фестивалю - Дитяча музична школа № 8 за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради, Одеської обласної організації Національної спілки письменників України.