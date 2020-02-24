У Вінниці відбувся фестиваль української патріотичної пісні



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Під час заходу можна було подивитися і виставку «Українське військо:1917-1921 рр.»

Сьогодні, 24 лютого, у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва імені Л.Ратушної відбувся міський фестиваль української патріотичної пісні імені Героя України Максима Шимка. Його другий рік поспіль організовує департамент освіти Вінницької міської ради.

Понад 100 учнів вінницьких шкіл долучили до фестивалю. Учні школи №13 підготували виставку особистих речей та фотографій загиблого.

«Цього року вдруге у Вінниці проводиться фестиваль української патріотичної пісні імені Героя України Максима Шимка. Ідея започаткувати цей фестиваль у нас з мамою Максима Зоєю Кузьменко виникла минулого року. Цього року у нас беруть участь учні 16 шкіл та позашкільних закладів. Діти обирали самі, які пісня вони виконуватимуть. Всі колективи та солісти отримають подарунки», - зазначила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

Мати загиблого героя Зоя Семенівна Кузьменко згадувала, яким був її син, як любив Україну та історію своєї держави. На Майдан їздив не один раз, на роботі брав відпустку за свій рахунок.

Зоя Семенівна Кузьменко

«Мені дуже подобається цей фестиваль. Зараз багато негативу йде стосовно Майдану, і всі ті, хто це говорить, напевно, бояться і мертвих. У майданівців настільки була велика любов до України… А це не кожному дано. Останні слова, що написав Максим: «За Україну, всі, хто може, їдьте в Київ». Люди мають розуміти, що є така жертовність, і що герої віддали життя за Україну. Своєю державою потрібно пишатись», - сказала мати загиблого Зоя Кузьменко.

Також під час заходу можна було подивитися і виставку «Українське військо:1917-1921 рр.» від Українського інституту національної пам’яті. Виставка демонструє, що українське військо і українська держава існує уже давно.