Борт перекинувся. У мережі з’явилися перші фото жорсткої посадки зниклого в РФ літака

Всіх пасажирів було відправлено до Томської лікарні, куди екстрено викликали весь штат медперсоналу

У мережі з’явилися перші фото пасажирського літака Ан-28, який зник з радарів у Томській області РФ, а згодом здійснив жорстку посадку. На кадрах видно, що борт перекинувся.

«Сам борт перекинувся, від удару об землю сильно постраждали стійки шасі», – йдеться у повідомленні Mash Siberia.

Як зазначають ЗМІ, на місці аварії медики зафіксували у пасажирів в основному удари та садна. Вказано, що всіх пасажирів було відправлено до Томської лікарні, куди екстрено викликали весь штат медперсоналу.

Як відомо, 16 липня у Томській області РФ здійснив жорстку посадку пасажирський літак Ан-28, що виконував рейс «Кедровий – Томськ». Літак після останнього сеансу зв'язку через пів години з моменту зльоту зник з радарів, пілоти перестали виходити на зв'язок.

За різними даними, на борту повітряного судна знаходилися від 17 до 19 осіб – члени екіпажу і пасажири, з них дві дитини. Ймовірною причиною позапланової посадки стала відмова двигуна.

Нагадаємо, вранці 6 липня стало відомо, що літак Ан-26, який летів із Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

Також відомо, що у цьому літаку були чиновники. За попередніми даними, при знаходженні на посадку літак врізався у скелю. Причини катастрофи Ан-26, що виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, ще з'ясовують.



