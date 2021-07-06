Зниклий на Камчатці Ан-26 врізався у скелю: усі пасажири та екіпаж загинули

Всі 22 пасажири та шість членів екіпажу російського Ан-26 загинули

Рятувальники виявили уламки зниклого літака

Зниклий на Камчатці літак Ан-26 розбився, його уламки знайшли біля селища Палана, куди прямував борт. Про це повідомляє «Тасс».

Інформацію про те, що уламки знайдено, підтвердив гендиректор компанії «Камчатське авіапідприємство» Олексій Храбров.

«Так, знайшли уламки літака. Де і за яких обставин, сказати не можу. Завтра тільки може бути інформація. На місце полетить літак з ранку, вертоліт почне працювати», – зазначив він.

Крім того, інформацію про авіакатастрофу підтвердила Росавіація.

У пресслужбі Санітарної авіації РФ додали, що всі 22 пасажири та шість членів екіпажу російського Ан-26 загинули.

За попередніми даними, при заході на посадку літак врізався у скелю. Причини катастрофи Ан-26, що виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, наразі невідомі.

Раніше повідомлялося, що у зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники.

Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. Район маршруту Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.

ЗМІ писали, що літак міг впасти в море. У Росії вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки.

До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».