У зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники
На борту Ан-26 перебували близько трьох десятків осіб
На борту літака Ан-26, який у вівторок, 6 липня, перестав виходити на зв'язок, були жителі селища Палана, в тому числі чиновники місцевої адміністрації. Про це повідомляють росЗМІ.
«За попередніми даними, в літаку перебували начальник мобілізаційного відділу адміністрації Олександр Андрєйкін і його дружина Ольга Андрєйкіна, яка очолювала фінансове управління», – пише «Тасс».
Серед пасажирів зниклого літака також числиться і глава селища Ольга Мохірева.
Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували від 26 до 29 осіб.
Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.
За інформацією ЗМІ, що літак міг впасти в море.
До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».