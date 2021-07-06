У зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники

Літак Ан-26, який прямував в Палану на Камчатці, перестав виходити на зв'язок

На борту Ан-26 перебували близько трьох десятків осіб

На борту літака Ан-26, який у вівторок, 6 липня, перестав виходити на зв'язок, були жителі селища Палана, в тому числі чиновники місцевої адміністрації. Про це повідомляють росЗМІ.

«За попередніми даними, в літаку перебували начальник мобілізаційного відділу адміністрації Олександр Андрєйкін і його дружина Ольга Андрєйкіна, яка очолювала фінансове управління», – пише «Тасс».

Серед пасажирів зниклого літака також числиться і глава селища Ольга Мохірева.

Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували від 26 до 29 осіб.

Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.

За інформацією ЗМІ, що літак міг впасти в море. У Росії вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки.

До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».