  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Літак Ан-26, який прямував в Палану на Камчатці, перестав виходити на зв'язок - У зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники
    Літак Ан-26, який прямував в Палану на Камчатці, перестав виходити на зв'язок
    Фото ілюстративне: Tass

    На борту Ан-26 перебували близько трьох десятків осіб

    На борту літака Ан-26, який у вівторок, 6 липня, перестав виходити на зв'язок, були жителі селища Палана, в тому числі чиновники місцевої адміністрації. Про це повідомляють росЗМІ.

    «За попередніми даними, в літаку перебували начальник мобілізаційного відділу адміністрації Олександр Андрєйкін і його дружина Ольга Андрєйкіна, яка очолювала фінансове управління», – пише «Тасс».

    Серед пасажирів зниклого літака також числиться і глава селища Ольга Мохірева.

    Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв'язок. На борту перебували від 26 до 29 осіб.

    Район маршруту зниклого на Камчатці Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.

    За інформацією ЗМІ, що літак міг впасти в море. У Росії вже порушили кримінальну справу про порушення правил безпеки.

    До слова, у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».

    Читайте також:
    Теги: Росія авіакатастрофа літак чиновник море
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У зниклому на Камчатці літаку Ан-26 були чиновники