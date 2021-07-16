У Росії знайшли зниклий з радарів пасажирський літак

Пасажирів знайденого Ан-28 в Томській області евакуюють на вертольотах

У Томській області РФ здійснив жорстку посадку пасажирський літак Ан-28, що виконував рейс «Кедровий – Томськ». Літак після останнього сеансу зв'язку через пів години з моменту зльоту зник з радарів, пілоти перестали виходити на зв'язок.

Причиною позапланової посадки стала відмова двигуна, пише «Интерфакс» з посиланням на джерела. Зазначається, що пілоти попередили пасажирів про підготовку аварійної посадки і змогли приземлити літак «на черево». Люди змогли вчасно покинути літак, загоряння не було.

За різними даними, на борту повітряного судна знаходилися від 17 до 19 осіб – члени екіпажу і пасажири, з них дві дитини. У телеграм-каналі Baza повідомляється, що ніхто не загинув.

«Виявлено (раніше зниклий) борт. (Рятувальний) борт доповідає, що люди живі. Наскільки вони здорові і в якому стані, невідомо», – повідомили джерела «Тасс».

Пасажирів знайденого Ан-28 в Томській області евакуюють на вертольотах в Томськ. Рятувальники вже прибули на місце події.

Кілька годин тому повідомлялося, що у Росії вдруге за місяць зник із радарів пасажирський літак.

Нагадаємо, вранці 6 липня стало відомо, що літак Ан-26, який летів із Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

Також відомо, що у цьому літаку були чиновники. За попередніми даними, при знаходженні на посадку літак врізався у скелю. Причини катастрофи Ан-26, що виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, ще з'ясовують.