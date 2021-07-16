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    У Росії знайшли зниклий з радарів пасажирський літак

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    Пілоти попередили пасажирів про підготовку аварійної посадки і змогли приземлити літак - У Росії знайшли зниклий з радарів пасажирський літак
    Пілоти попередили пасажирів про підготовку аварійної посадки і змогли приземлити літак
    Фото борту Ан-28 з відкритих джерел

    Пасажирів знайденого Ан-28 в Томській області евакуюють на вертольотах

    У Томській області РФ здійснив жорстку посадку пасажирський літак Ан-28, що виконував рейс «Кедровий – Томськ». Літак після останнього сеансу зв'язку через пів години з моменту зльоту зник з радарів, пілоти перестали виходити на зв'язок.

    Причиною позапланової посадки стала відмова двигуна, пише «Интерфакс» з посиланням на джерела. Зазначається, що пілоти попередили пасажирів про підготовку аварійної посадки і змогли приземлити літак «на черево». Люди змогли вчасно покинути літак, загоряння не було.

    За різними даними, на борту повітряного судна знаходилися від 17 до 19 осіб – члени екіпажу і пасажири, з них дві дитини. У телеграм-каналі Baza повідомляється, що ніхто не загинув.

    «Виявлено (раніше зниклий) борт. (Рятувальний) борт доповідає, що люди живі. Наскільки вони здорові і в якому стані, невідомо», – повідомили джерела «Тасс».

    Пасажирів знайденого Ан-28 в Томській області евакуюють на вертольотах в Томськ. Рятувальники вже прибули на місце події.

    Кілька годин тому повідомлялося, що у Росії вдруге за місяць зник із радарів пасажирський літак.

    Нагадаємо, вранці 6 липня стало відомо, що літак Ан-26, який летів із Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

    Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

    Також відомо, що у цьому літаку були чиновники. За попередніми даними, при знаходженні на посадку літак врізався у скелю. Причини катастрофи Ан-26, що виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, ще з'ясовують.

    Теги: Росія авіакатастрофа літак аварія рятувальники евакуація
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    У Росії знайшли зниклий з радарів пасажирський літак