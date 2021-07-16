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    У Росії вдруге за місяць зник із радарів пасажирський літак

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    У РФ зник із радарів літак Ан-28&nbsp; - У Росії вдруге за місяць зник із радарів пасажирський літак
    У РФ зник із радарів літак Ан-28 
    Фото: flickr.com

    На борту зниклого в Томській області літака перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей

    У Росії літак Ан-28 зник із радарів у Томській області. На борту перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    За даними джерела «ТАСС», у зниклого в Томській області літака спрацював аварійний радіомаяк. Він летів із міста Кедровий в Томськ.

    «На борту зниклого в Томській області літака перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей», – йдеться в повідомленні.

    У Сибірському рятувальному центрі підтвердили зникнення літака з радарів.

    Також вже встановлено координати, де може перебувати згаданий Ан-28.

    Джерело також повідомило, що літак Ан-28 міг розбитися в Томській області.

    Нагадаємо, вранці 6 липня стало відомо, що літак Ан-26, який летів із Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

    Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

    Також відомо, що у цьому літаку були чиновники. За попередніми даними, при знаходженні на посадку літак врізався у скелю. Причини катастрофи Ан-26, що виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, ще з'ясовують.

    Теги: Росія літак надзвичайні ситуації аварія
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    У Росії вдруге за місяць зник із радарів пасажирський літак