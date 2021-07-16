У Росії вдруге за місяць зник із радарів пасажирський літак

На борту зниклого в Томській області літака перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей

У Росії літак Ан-28 зник із радарів у Томській області. На борту перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними джерела «ТАСС», у зниклого в Томській області літака спрацював аварійний радіомаяк. Він летів із міста Кедровий в Томськ.

«На борту зниклого в Томській області літака перебувають 17 осіб, у тому числі четверо дітей», – йдеться в повідомленні.

У Сибірському рятувальному центрі підтвердили зникнення літака з радарів.

Також вже встановлено координати, де може перебувати згаданий Ан-28.

Джерело також повідомило, що літак Ан-28 міг розбитися в Томській області.

Нагадаємо, вранці 6 липня стало відомо, що літак Ан-26, який летів із Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

Також відомо, що у цьому літаку були чиновники. За попередніми даними, при знаходженні на посадку літак врізався у скелю. Причини катастрофи Ан-26, що виконував рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, ще з'ясовують.