На Сардинії на дах будинку впала валіза з кокаїном

Поліція повідомила, що літак зник із радарів за кілька хвилин до того, як впала валіза

Вартість загубленого багажу – понад 9 мільйонів євро

На острові Сардинія на дах будинку з літака впала валіза з кокаїном вартістю 9 мільйонів євро. Про це повідомляє The Guardian.

Подія трапилася в невеликому містечку Баратілі-Сан-П'єтро. Власники будинку почули гучний удар і відразу ж викликали поліцію, яка виявила на даху чорну валізу, наповнену 8,5 кг чистого кокаїну, вартістю понад 9 мільйонів євро.

Інцидент трапився ще навесні, а цього тижня поліція після чотирьох місяців розслідування заарештувала пілота літака. Розслідування показало, що літак вилетів з невеликого аеропорту в Римі і пролетів над провінцією Нуоро на північному сході Сардинії, перш ніж вирушити на захід в Баратілі-Сан-П'єтро в провінції Орістано, де він зник із радарів приблизно на 20 хвилин.

Поліція повідомила, що літак зник із радарів за кілька хвилин до того, як впала валіза, бо він летів на дуже малій висоті. «Аналіз GPS, який розміщений на борту літака, підтвердив, що за ці 20 хвилин літак зробив кілька кіл над місцем, де знайшли валізу», – сказали в поліції.

Зображення цього ж літака було також отримано з камери спостереження, коли він робив зупинку в аеропорту Ольбії.

За допомогою свідчень працівників аеропорту та записів відеокамер із заправок поліція змогла ідентифікувати пілота як 28-річного жителя Рима.

Нагадаємо, на острові Сардинія запровадили штрафні санкції для туристів, які крастимуть пісок із пляжа та намагатимуться вивезти його. Максимальне грошове покарання – 3 тисячі євро.

Також слідчі столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури задокументували незаконну діяльність 37-річного уродженця іншої держави, який зберігав та збував наркотики.