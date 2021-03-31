Британський університет встановив пам'ятник Греті Тунберг. Студенти обурилися

Статуя в повний зріст 18-річної Грети Тунберг обійшлася освітній установі майже в 24 тисячі фунтів стерлінгів

Студенти вишу висловили розчарування рішенням адміністрації, оскільки самі потребують підтримки

На території університету Вінчестера на південному сході Англії встановлено пам'ятник шведській екоактивістці Греті Тунберг.

Про це повідомила британська служба ВВС.

За даними видання, статуя в повний зріст 18-річної дівчини обійшлася освітній установі майже в 24 тисячі фунтів стерлінгів (близько 33 тисяч доларів). Її автором виступила британка Крістін Чарльзворт.

При цьому студенти університету висловили розчарування таким рішенням адміністрації. За словами голови студентського союзу Меган Болл, багато студентів, які змушені через пандемію коронавірусу вчитися в онлайн-форматі, потребують підтримки.

«Ми закликаємо керівництво університету направити рівно ту суму, яка була витрачена на статую, на надання додаткової допомоги студентам», – заявила вона.

Однак керівництво стверджує, що на установку пам'ятника не було витрачено кошти з фонду підтримки студентів і співробітників навчального закладу.