Активістка Грета Тунберг отримала 1 млн євро за боротьбу зі зміною клімату



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Грета Тунберг віддасть гроші організаціям і проєктам, які працюють у сфері боротьби зі зміною клімату та екологічною деградацією

17-річна активістка отримала нагороду за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою

Екоактивістка Грета Тунберг удостоєна премії за гуманність приватного португальського Фонду Гюльбенкяна і нагороджена 1 мільйоном євро.

Про це повідомляє DPA.

17-річна активістка отримала приз за боротьбу зі зміною клімату та екологічною кризою, йдеться в заяві фонду.

Тунберг висловила свою вдячність через Twitter. «Це дуже багато значить для мене, і я сподіваюся, що це допоможе мені зробити більше добра в світі», - сказала вона у короткому відео.

Тунберг першою отримала цю нагороду, вона була обрана серед 136 номінантів з 43 країн. Глава журі Хорхе Сампайо заявив, що переважна більшість членів журі проголосували за Тунберг.

Він відзначив «форму, в якій Греті Тунберг вдалося мобілізувати молоде покоління, а також її рішучу боротьбу, щоб змінити статус-кво, який наполегливо чинить опір змінам, які роблять її однією з сьогоднішніх найвидатніших особистостей».

Тунберг сказала, що гроші будуть пожертвувані через її Фонд Тунберг організаціям і проєктам, які працюють у сфері боротьби зі зміною клімату та екологічною деградацією.

Нагадаємо, цього року Екоактивістку Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру.

Раніше авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 17-річна шведська екоактивістка. Вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.