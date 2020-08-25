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    У світі

    Грета Тунберг повертається до школи після річної перерви

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    Грета Тунберг повернулася до школи - Грета Тунберг повертається до школи після річної перерви
    Грета Тунберг повернулася до школи

    Грета Тунберг отримала світову популярність в 2018 році, коли у віці 15-років почала замість відвідування школи протестувати біля парламенту Швеції

    Екоактивістка Грета Тунберг повернулася до школи після річної перерви.

    Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

    «Мій академічний рік закінчився, і я так рада знову повернутися до школи!» - написала Тунберг.

    Грета Тунберг отримала світову популярність в 2018 році, коли у віці 15-років почала замість відвідування школи протестувати біля парламенту Швеції.

    Нагадаємо, цього року Екоактивістку Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру.

    Раніше авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

    Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

    Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

    Нагадаємо, Грета Тунберг - 17-річна шведська екоактивістка. Вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

    Швеція школа активісти Twitter Грета Тунберг
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