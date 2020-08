Грета Тунберг повертається до школи після річної перерви

Грета Тунберг отримала світову популярність в 2018 році, коли у віці 15-років почала замість відвідування школи протестувати біля парламенту Швеції

Екоактивістка Грета Тунберг повернулася до школи після річної перерви.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Мій академічний рік закінчився, і я так рада знову повернутися до школи!» - написала Тунберг.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI