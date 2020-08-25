Грета Тунберг повертається до школи після річної перерви



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Грета Тунберг повернулася до школи

Грета Тунберг отримала світову популярність в 2018 році, коли у віці 15-років почала замість відвідування школи протестувати біля парламенту Швеції

Екоактивістка Грета Тунберг повернулася до школи після річної перерви.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Twitter.

«Мій академічний рік закінчився, і я так рада знову повернутися до школи!» - написала Тунберг.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

Грета Тунберг отримала світову популярність в 2018 році, коли у віці 15-років почала замість відвідування школи протестувати біля парламенту Швеції.

Нагадаємо, цього року Екоактивістку Грету Тунберг вдруге висунули на Нобелівську премію миру.

Раніше авторитетний журнал Time присудив звання Людини року юній шведській екоактивістці Греті Тунберг.

Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 17-річна шведська екоактивістка. Вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.