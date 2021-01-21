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    «Так чудово це бачити». Як Ґрета Тунберг помстилася Трампу

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    <span>Ґрета Тунберг закликала голосувати проти Трампа</span> - «Так чудово це бачити». Як Ґрета Тунберг помстилася Трампу
    Ґрета Тунберг закликала голосувати проти Трампа
    Фото з відкритих джерел

    Трамп назвав безглуздим те, що Тунберг визнали «Людиною року»

    Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг «підколола» 45-го президента США Дональда Трампа за його прощальне фото в останній день каденції.

    Вона опублікувала світлину на особистій сторінці в Instagram і прокоментувала словами Трампа, які він колись адресував їй. На ній політик зображений із пригніченим виразом обличчя на борту вертольота, який відвіз його з Білого дому.

    «Він має вигляд дуже щасливого старого чоловіка в очікуванні яскравого і прекрасного майбутнього. Так чудово це бачити!» – зазначила Тунберг.

    Сторінка Грети Тумберг
    Сторінка Грети Тумберг

    Нагадаємо, під час виступу на саміті ООН у 2019 році екоактивістка виступила з гнівним зверненням до світових політиків через глобальну зміну клімату. Однак Трамп залишиш іронічний відгук щодо її виступу. «Вона має вигляд дуже щасливої юної дівчинки, яка в передчутті світлого й чудового майбутнього. Як приємно це бачити!», – написав він у соцмережі.

    Також Трамп назвав безглуздим те, що журнал Time визнав екоактивістку «Людиною року».

    Нагадаємо, Джозеф Байден у середу, 20 січня, у Вашингтоні склав присягу президента США. Під час церемонії інавгурації він виголосив традиційну клятву вірності народу США. 45-ий президент США Дональд Трамп покинув Білий дім на гелікоптері за кілька годин до завершення своїх повноважень. 

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    Теги: США Дональд Трамп Грета Тунберг
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