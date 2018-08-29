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    Фото

    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея

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    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея

    Роботи фотографа Ніни Лін, чиї знімки більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life

    Фотограф Ніна Лін (Nina Leen) народилася в Російській імперії.

    Вона жила в Німеччині, Італії та Швейцарії. Вже пізніше Ніна Лін переїхала в США. Її життя було оповите таємницями.

    Коли в 1995 році Ніна Лін померла, то поблизу не виявилося нікого, хто б зміг назвати її точний вік. Фотографії ж зроблені Лін більше 50 разів з'являлися на обкладинці журналу Life.

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    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея
    Чари та краса цих жінок вважалися еталонними 60 років тому. Фотогалерея

    Зокрема, серед її робіт було багато фото жінок, які вважалися еталоном краси тих років.

    США фотограф
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