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    Четверта річниця смерті Гузара. Українці згадали морального авторитета (фото)

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    &laquo;Не можна будувати країну на ненависті&raquo;, &ndash; вважав Любомир Гузар - Четверта річниця смерті Гузара. Українці згадали морального авторитета (фото)
    «Не можна будувати країну на ненависті», – вважав Любомир Гузар
    Фото з відкритих джерел

    При Гузару замовкали навіть політики і олігархи, дослухаючись до його промов

    31 травня 2021 року минає четверта річниця від дня смерті Блаженнійшого Любомира Гузара, який відійшов в інший світ 2017 року.

    Постать Любомира Гузара невичерпна і асоціюється передусім з трьома поняттями: пам’ять, вдячність і молитва.

    За словами Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, якщо ми пам’ятатимемо не тільки особу Блаженнішого Любомира Гузара, а передусім усе те, що він нам передав, тоді ця пам’ять буде життєдайною. «Ми згадуватимемо його своїм способом життя, ставленням до себе і ближнього», – підкреслив він.

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    Четверта річниця смерті Гузара. Українці згадали морального авторитета (фото)
    Четверта річниця смерті Гузара. Українці згадали морального авторитета (фото)
    Четверта річниця смерті Гузара. Українці згадали морального авторитета (фото)
    Четверта річниця смерті Гузара. Українці згадали морального авторитета (фото)

    Любомира Гузара пам'ятають як велику людину, яка вміла бути малою і поводилася дуже природньо.

    За словами правозахисника Мирослава Мариновича, на плечі Гузара сідали голуби. А перший президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький наголошував на тому, при Гузару замовкали навіть політики і олігархи.

    «Його розважливість, впевненість у тому, що він говорить, і власних сумнівах – а він таки сумнівається і переконаний у необхідності цього – діє магічно на людей. Замовкають навіть дуже відомі люди – і не говорять дурниць», – згадував перший президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький.

    «Не можна будувати країну на ненависті», – вважав Любомир Гузар.

    Народжений у Львові часів міжвоєнної Польщі, виріс, вчився та працював у США й Італії, а на Батьківщину повернувся після проголошення незалежності України.

    Керівництво Любомира Гузара церквою мільйонам греко-католиків запам'ятається відродженням та розвитком УГКЦ й її експансії на центр та схід України.

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    Теги: церква Україна Любомир Гузар
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    Четверта річниця смерті Гузара. Українці згадали морального авторитета (фото)