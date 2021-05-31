Четверта річниця смерті Гузара. Українці згадали морального авторитета (фото)

При Гузару замовкали навіть політики і олігархи, дослухаючись до його промов

31 травня 2021 року минає четверта річниця від дня смерті Блаженнійшого Любомира Гузара, який відійшов в інший світ 2017 року.

Постать Любомира Гузара невичерпна і асоціюється передусім з трьома поняттями: пам’ять, вдячність і молитва.

За словами Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, якщо ми пам’ятатимемо не тільки особу Блаженнішого Любомира Гузара, а передусім усе те, що він нам передав, тоді ця пам’ять буде життєдайною. «Ми згадуватимемо його своїм способом життя, ставленням до себе і ближнього», – підкреслив він.

Любомира Гузара пам'ятають як велику людину, яка вміла бути малою і поводилася дуже природньо.

За словами правозахисника Мирослава Мариновича, на плечі Гузара сідали голуби. А перший президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький наголошував на тому, при Гузару замовкали навіть політики і олігархи.

«Його розважливість, впевненість у тому, що він говорить, і власних сумнівах – а він таки сумнівається і переконаний у необхідності цього – діє магічно на людей. Замовкають навіть дуже відомі люди – і не говорять дурниць», – згадував перший президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький.

«Не можна будувати країну на ненависті», – вважав Любомир Гузар.

Народжений у Львові часів міжвоєнної Польщі, виріс, вчився та працював у США й Італії, а на Батьківщину повернувся після проголошення незалежності України.

Керівництво Любомира Гузара церквою мільйонам греко-католиків запам'ятається відродженням та розвитком УГКЦ й її експансії на центр та схід України.

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