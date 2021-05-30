  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Порошенко розповів виданню «Le Figaro», які санкції зупинять Росію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Найбільша помилка президента Зеленського &ndash; це&nbsp;думати, що&nbsp;він може укласти мир з&nbsp;Путіним&raquo; - п'ятий президент - Порошенко розповів виданню «Le Figaro», які санкції зупинять Росію

    «Найбільша помилка президента Зеленського – це думати, що він може укласти мир з Путіним» - п'ятий президент

    Фото пресслужби «Європейської Солідарністі»

    Україна робить все можливе для свого захисту від російської агресії, але їй потрібна підтримка Заходу

    Про це в інтерв’ю французькій газеті «Le Figaro» розповів п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

    «Ми боремося за свою країну, але нам потрібен єдиний фронт Заходу на підтримку України. Потрібні міжнародні санкції – починаючи з ембарго проти російського газу і нафти, замороження російських активів, відключення Росії від платіжної системи Swift», – вважає Порошенко.

    «Ми потребуємо допомоги у зміцненні наших систем безпеки і оборони через співпрацю з НАТО та придбання летальної оборонної зброї. Путін не повинен мати жодних ілюзій щодо суворості ціни, яку він заплатить, якщо продовжить агресію», – наголосив Порошенко.

    За його словами, Захід також мав би перешкодити будівництву трубопроводу «Північний потік-2».

    «В іншому разі це було б запрошення Путіну продовжувати свою агресію проти нашої країни. Те, що відбувається на Донбасі, – це не заморожений конфлікт. З початку року російські сили вбили 43 українських солдатів», – констатує п’ятий Президент.

    «Наступне, війну треба припинити. Для цього існує лише один інструмент: розгортання місії «блакитних шоломів» під мандатом Ради Безпеки ООН на всій окупованій території», – вкотре нагадав Порошенко.

    «Найбільша помилка президента Зеленського – це думати, що він може укласти мир з Путіним. Російський президент не хоче миру з Україною. За два роки він видав 200.000 російських паспортів населенню в окупованому Донбасі, оскільки хоче мати привід захистити російських громадян на нашій території. Це абсолютно незаконно. Це повзуча окупація Донбасу», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».

    Читайте також:
    Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, – Порошенко
    Теги: Петро Порошенко Росія санкції Путін Україна президент окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Порошенко розповів виданню «Le Figaro», які санкції зупинять Росію