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    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії

    Фотографії словенського фотографа Сашо Кочевара не залишать нікого байдужим
    Сашо Кочевар – фотограф зі Словенії, знімає чорно-білі пейзажі рідних країв. Краплі роси і береза в інеї, дубовий ліс у ранковому тумані, невеликий водоспад або блискавка – ось що можна побачити в його кадрах. Звичайно ж, фотограф не обійшов увагою єдиний острів Словенії. Чорно-біле зображення шматочка суші на озері Блед з церквою
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    Словенія
    Словенія

    Фотографії словенського фотографа Сашо Кочевара не залишать нікого байдужим

    Сашо Кочевар – фотограф зі Словенії, знімає чорно-білі пейзажі рідних країв. Краплі роси і береза в інеї, дубовий ліс у ранковому тумані, невеликий водоспад або блискавка – ось що можна побачити в його кадрах.

    Звичайно ж, фотограф не обійшов увагою єдиний острів Словенії. Чорно-біле зображення шматочка суші на озері Блед з церквою Вознесіння Діви Марії на ньому, залишається одним з його улюблених знімків.

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    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії
    Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії

    Джерело: cameralabs.org

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