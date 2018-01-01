Чорно-біла краса. Неймовірні фотографії пейзажів Словенії

Фотографії словенського фотографа Сашо Кочевара не залишать нікого байдужим

Сашо Кочевар – фотограф зі Словенії, знімає чорно-білі пейзажі рідних країв. Краплі роси і береза в інеї, дубовий ліс у ранковому тумані, невеликий водоспад або блискавка – ось що можна побачити в його кадрах. Звичайно ж, фотограф не обійшов увагою єдиний острів Словенії. Чорно-біле зображення шматочка суші на озері Блед з церквою



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Словенія

Фотографії словенського фотографа Сашо Кочевара не залишать нікого байдужим

Сашо Кочевар – фотограф зі Словенії, знімає чорно-білі пейзажі рідних країв. Краплі роси і береза в інеї, дубовий ліс у ранковому тумані, невеликий водоспад або блискавка – ось що можна побачити в його кадрах.

Звичайно ж, фотограф не обійшов увагою єдиний острів Словенії. Чорно-біле зображення шматочка суші на озері Блед з церквою Вознесіння Діви Марії на ньому, залишається одним з його улюблених знімків.

Джерело: cameralabs.org