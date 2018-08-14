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    Фото

    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)

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    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)

    Частина мосту Моранді на автомагістралі A10 обвалилась, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій

    У мережі з'явилися фото з місця обвалу частини автомобільного мосту, яким проходила платна автомагістраль A10, біля міста Генуя на півночі Італії. 

    За інформацією італійських ЗМІ, внаслідок обвалу мосту загинули щонайменше 20 людей.

    Варто зазначити, що частина мосту Моранді на автомагістралі A10 завалилася, за попередньою інформацію, через деформацію конструкцій.

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    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)
    Десятки людей загинули під час обвалу мосту в Італії (фото)

    Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту довжиною близько сотні метрів.

    трагедія Італія
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