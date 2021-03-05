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    До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)

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    Спершу до могили Сталіна пускали за списками, згодом вхід відкрили для всіх охочих - До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)

    Спершу до могили Сталіна пускали за списками, згодом вхід відкрили для всіх охочих

    Фото: «Вот Так»

    Москвичі несли квіти до могили кривавого вождя СРСР

    Попри карантин через пандемію коронавірусу мерія Москви дозволила комуністам провести вуличну акцію з нагоди 68-ї річниці смерті Йосипа Сталіна.

    Як повідомляє Telegram-канал «Відкриті медіа», організатори хотіли зібрати на Красній площі до 1 000 людей. Однак місцева влада дозволу на це не дала.

    Також комуністам не дозволили пройтися ходою з транспарантами й іншою зовнішньою агітацією.

    За інформацією «Белсат», вранці Красну площу загородили парканом, туди прибула поліція. Спершу до могили Сталіна пускали за списками. Згодом вхід відкрили для всіх охочих.

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    До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)
    До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)
    До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)
    До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)
    До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)
    До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)
    До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)

    Акцію відвідали, зокрема, головний комуніст Держдуми Росії Геннадій Зюганов, а також українофоб Микита Джигурда.

    «Лібер*сня робить все, щоб дискредитувати ім'я великої людини. Це залежить від нас з вами – чи будемо ми чинити опір цьому, чи передамо юному поколінню квінтесенцію праць Сталіна, які актуальні як ніколи», – заявив Джигурда.

    Як відомо, Йосип Сталін помер 5 березня 1953 року.

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    Теги: Росія смерть СРСР поліція карантин квіти Йосип Сталін
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