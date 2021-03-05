До могили йшли за списком. У Москві відзначили річницю смерті Сталіна (фото)

Спершу до могили Сталіна пускали за списками, згодом вхід відкрили для всіх охочих

Москвичі несли квіти до могили кривавого вождя СРСР

Попри карантин через пандемію коронавірусу мерія Москви дозволила комуністам провести вуличну акцію з нагоди 68-ї річниці смерті Йосипа Сталіна.

Як повідомляє Telegram-канал «Відкриті медіа», організатори хотіли зібрати на Красній площі до 1 000 людей. Однак місцева влада дозволу на це не дала.

Також комуністам не дозволили пройтися ходою з транспарантами й іншою зовнішньою агітацією.

За інформацією «Белсат», вранці Красну площу загородили парканом, туди прибула поліція. Спершу до могили Сталіна пускали за списками. Згодом вхід відкрили для всіх охочих.

Акцію відвідали, зокрема, головний комуніст Держдуми Росії Геннадій Зюганов, а також українофоб Микита Джигурда.

«Лібер*сня робить все, щоб дискредитувати ім'я великої людини. Це залежить від нас з вами – чи будемо ми чинити опір цьому, чи передамо юному поколінню квінтесенцію праць Сталіна, які актуальні як ніколи», – заявив Джигурда.

Як відомо, Йосип Сталін помер 5 березня 1953 року.