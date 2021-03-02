«Верните Жукова на место». Харківська міськрада знову програла суд

Феміду не переконали доводи міської ради, що маршал Жуков виганяв нацистських окупантів з України у Другій світовій війні

Другий апеляційний адміністративний суд залишив без задоволення скаргу Харківської міської ради, яка наполягала на тому, що проспект у Харкові має носити ім’я маршала Радянського союзу Георгія Жукова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 15 лютого.

Представники влади не погоджувалися з рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 18 червня 2020 року, яким визнано протиправним та нечинним рішення Харківської міської ради від 26 лютого 2020 року, що стосувалося перейменування об’єкта топоніміки проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова.

Апеляційна інстанція з’ясувала, що Жуков протягом 1955-1957 років обіймав посаду міністра оборони СРСС, а, отже, перебував на керівній посаді вищого органу військового управління СРСР. Також він входив до складу Президіуму Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу у період з 26 липня до 26 жовтня 1957 року.

Натомість представник Харківської міськради стверджував, що суд першої інстанції не врахував відомостей, які стосувалися участі Жукова у часи Другої світової війни, пов`язаної із опором та вигнанням нацистських окупантів з України. Так, Георгій Жуков влітку 1944 очолював І Український фронт, який звільняв території СРСР з-під окупації військ Німеччини. Цей чинник, на думку міськради, дозволяє оминути закон про декомунізацію і перейменувати об`єкт топоніміки на честь маршала Радянського союзу.

«Колегія суддів звертає увагу, що положення ч. 6 ст. 3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об`єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» № 4865-VI також містять випадки виключення із заборони присвоювати юридичним особам та об`єктам права власності імена або псевдоніми певних осіб. Однак, за змістом наведеної норми, такі виключення стосуються лише певних об`єктів, а саме - пам`ятників та пам`ятних знаків. Враховуючи, що спірні правовідносини склались з приводу об`єкту топоніміки проспекту, що не підпадає під випадки виключення. Таким чином, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що, незважаючи на наявність обґрунтувань відповідача щодо очевидної участі маршала Жукова у результатах Другої Світової Війни, у тому числі на території України, в силу положень ч. 6 ст. 3 Закону України № 4865-VI, наявні законодавчі обмеження для присвоєння ім`я вказаної особи об`єкту топоніміки проспекту», - сказано у рішенні апеляційного суду.

Як повідомляв «Главком», Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Харківської міської ради у справі щодо перейменування проспекту імені Петра Григоренка у Харкові на Маршала Жукова. Верховний суд проаналізував усі докази і дійшов висновків: Харківська міська рада прийняла рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова у Харкові безпосередньо на підставі електронної петиції, без проведення громадського обговорення цього питання та оприлюднення проєкту спірного рішення.

Треба наголосити, що електронна петиція «Верните харьковчанам историю!» була зареєстрована 8 травня 2019 року із два дні зібрала 5587 голосів. А вже 14 травня на сайті міської ради опублікована відповідь нині покійного міського голови Геннадія Кернеса, який повідомив, що міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища рекомендувала внести згадану ініціативу щодо відновлення найменування проспекту Маршала Жукова на розгляд чергової сесії міської ради.

24 лютого 2021 року більшість депутатів Харківської міської ради підтримали рішення про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. «За» проголосували 57 депутатів, проти 16, утрималися шестеро.

Політична партія «Європейська солідарність» буде оскаржувати в суді рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова.