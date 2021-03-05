5 березня багато років тому сталася хороша подія – помер Сталін

Сталін піднявся, тому що знав слабкості людей, а особливо – слабкості росіян

У цей день багато років тому сталася хороша подія – помер Сталін.

З блога Павла Прянікова: Сталін інтелектуально був людиною нижче середнього рівня, на 1-2 голови нижче соратників по партії – тих, хто не пережив 1937-38.

Систематичної освіти він не отримав, тим більше – вищої. Іноземних мов не знав. Поки він не отримав статус вождя, до середини 1920-х, всі, хто знав Сталіна, згадують його як людину, котра не цікавився ні книгами, ні взагалі отриманням нових знань.

Російську мову до старості він не вивчив навіть на середньому рівні – робітника або розвиненого селянина. Говорив він по-російськи так, як приблизно зараз говорить Рамзан Кадиров – в мережі є записи виступів вождя з 1930-х і до 19-го з'їзду в 1952-му, можна самому в цьому переконатися.

Меншовик Анатолій Байкалов в Красноярську і Ачинськ в 1916-17 роках неодноразово зустрічався з розташованими там на засланні Львом Каменєвим і Йосипом Сталіним. Пізніше він описував, що вдавав із себе Сталін в той час: дуже обмежена людина, погано говорив по-російськи, нездатний захопити когось собою.

Михайло Сміртюков відпрацював в апараті уряду СРСР з 1930-го по 1990 рік. Він описував, чим йому запам'ятався Сталін: небажанням працювати з документами, злопамятністью і любов'ю до роботи на городі.

Від себе додам, що Сталін піднявся, тому що знав слабкості людей, а особливо – слабкості росіян, котрі на підсвідомості зневажають самих себе і прагнуть сильної руки для покарання і управління.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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